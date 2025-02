Agnieszka Kotońska opublikowała nagrania, na których pochwaliła się spełnionym marzeniem jej męża. Polały się łzy wzruszenia, a Artur Kotoński nie może znaleźć słów, by wyrazić swoje szczęście.

Tak Agnieszka Kotońska robi wielką karierę!

Agnieszka i Artur Kotońscy od lat komentują inne programy telewizyjne na kanapie "Gogglebox" w TTV, jednak na tej fali stacja angażuje ich do innych produkcji. Niedawno Agnieszka Kotońska wyjechała do Tajlandii, aby wziąć udział w "Królowej Przetrwania", następnie pojechała do Krakowa na nagrania "99. Gra o wszystko". Agnieszka Kotońska zapowiedziała niedawno, że w tym roku stawia na karierę i widzowie będą mogli niejednokrotnie oglądać ją w programach telewizyjnych. Jednak od zawsze gwiazda TTV ceni sobie wsparcie rodziny, a szczególnie męża. Tym razem to ona towarzyszyła mu w spełnieniu jego marzenia.

Nowe zęby Artura Kotońskiego

Okazało się, że Artur Kotoński udał się do Szczecina, aby spotkać się z chirurgiem, który zrobił mu nowe dolne zęby. Nikt nie spodziewał się, że nowe uzębienie było dla Artura spełnieniem marzeń. Agnieszka uchwyciła moment, w którym mąż zalał się łzami szczęścia.

Marzenie spełnione - napisali w sieci Kotońscy.

Fani są zachwyceni nowym wizerunkiem Artura:

Wzrusz...Widać, że to naprawde bylo marzenie. Cieszę się Pana szczęściem i wzruszam. Ktoś mi bliski też o tym marzy, tym bardziej rozumiem te łzy po realizacji

super Artur spełniaj marzenia . Mamy jedno życie

Miłość Artura i Agnieszki Kotońskich

Historia Agnieszki i Artura Kotońskich rozpoczęła się w czasach młodości. Oboje dorastali w tym samym mieście, co sprzyjało częstym spotkaniom. Chodzili do tej samej szkoły, gdzie zaczęła się ich znajomość. Z czasem niewinna przyjaźń przerodziła się w głębokie uczucie, które przetrwało lata młodzieńczych wyzwań.

Ich relacja rozwijała się naturalnie, bez zbędnego pośpiechu. Z czasem zrozumieli, że są dla siebie stworzeni, a ich uczucie jest wyjątkowe. To właśnie ta młodzieńcza miłość stała się fundamentem ich przyszłego życia razem. 5 sierpnia 1995 roku Agnieszka i Artur postanowili przypieczętować swoją miłość, biorąc ślub cywilny i kościelny.

Przez 29 lat Agnieszka i Artur Kotońscy dzielili się zarówno radościami, jak i trudnymi momentami. Ich życie rodzinne pełne było ciepła, wspólnych wspomnień i codziennych gestów miłości. Para niejednokrotnie podkreślała, że sekret ich szczęścia tkwi w rozmowie, wzajemnym wsparciu i umiejętności wybaczania.

Pomimo upływu lat, uczucie między nimi nie gasło. Wręcz przeciwnie – stawało się coraz silniejsze. Ich historia udowadnia, że miłość może przetrwać próbę czasu, jeśli pielęgnuje się ją każdego dnia.

W 2024 roku, z okazji rocznicy ślubu, Agnieszka i Artur postanowili odnowić swoją przysięgę małżeńską w Urzędzie Stanu Cywilnego.

