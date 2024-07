Edyta Górniak wspomina Zbigniewa Wodeckiego!

Edyta Górniak wspomina swoje pierwsze spotkanie ze Zbigniewem Wodeckim:

My się spotkaliśmy kilka razy. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Spotkaliśmy się, jak jeszcze pracowałam w musicalu "Metro". On przyszedł zobaczyć ten spektakl i pamiętam, że przechodziłam z tyłu za sceną i on mnie spotkał. Wiedziałam, że to jest pan Wodecki i zawsze się kłaniałam. Nie zważałam na to, że jestem kobietą i mężczyzna powinien się pierwszy kłaniać. Uważałam, że jak jestem młodsza to wypada się ukłonić. I on mi wtedy powiedział: "Ty uważaj, żeby ci ten głos nie pękł". Ja myślę, że on wtedy żartował, ale ja po prostu wzięłam na serio i poszłam do doktor foniatry, którą mieliśmy tam przy teatrze. I ja się pytam: "Pani doktor, czy głos może pęknąć?". "Nie, nie pęknie, ale zajrzymy do tych strun. Prawda jest taka, że masz najcieńsze i najkrótsze biologicznie struny głosowe, jakie w ogóle istnieją u ludzi". Ja pamietam, że on mnie zostawił z takim lękiem, że jak ja będę śpiewała to mi te struny pękną.