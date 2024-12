Choć świat zmienia się na każdym kroku, wciąż wiele skrajnych emocji budzi temat orientacji i nie tylko. Mnóstwo osób, nie tylko kojarzonych ze szklanego ekranu, latami obawia się opowiedzieć o swoich preferencjach, nawet, gdy od dawna jest to źródło wielu domysłów i spekulacji. Wciąż jednak są i tacy, którzy nie chcą dłużej milczeć i w końcu otwierają się przed światem. Coraz więcej mówi się o osobach panseksualnych w show-biznesie i równocześnie przewija się temat sapioseksualizmu. Kto otwarcie przyznał, że należy do tej drugiej grupy?

Te gwiazdy wyznały, że są sapioseksualne

Mimo iż żyjemy w XXI wieku, gdzie walka o prawa osób ze środowiska LGBT staje się coraz bardziej zacięta, temat orientacji seksualnej wciąż jest uznawany przez wielu za temat tabu, szczególnie wśród gwiazd, które są narażone hejt. Przybywa jednak celebrytów i celebrytek, którzy nie chcą dłużej godzić się na milczenie i zaczynają otwarcie opowiadać o swojej orientacji, intymności i preferencjach.

Ostatnio informowaliśmy o panseksualnych gwiazdach, spośród których możemy wymienić m.in. Michała Szpaka i nie tylko! Coraz częściej pojawia się również pojęcie "sapioseksualizm", którym wielu określa swoje preferencje. Na czym jednak on tak właściwie polega? Spioseksualizm jest określeniem stosunkowo nowym i odnosi się do preferencji seksualnej, która na pierwszym miejscu stawia intelekt potencjalnego partnera. Co ciekawe, "Sapio" po łacinie oznacza: rozumiem, wiem oraz — smakuję, kosztuję.

Zdaniem naukowców, osoby sapioseksualne tworzą udane związki oparte na porozumieniu intelektualnym, a nie pociągu fizycznym, który może szybko wygasnąć, gdy przeminie pierwszy etap zauroczenia i motylków w brzuchu. W show-biznesie coraz więcej nazwisk deklaruje, że identyfikuje się akurat z tą preferencją seksualną. A kogo spośród nich możemy wymienić?

Blanka Lipińska

Autorka trylogii "365 dni" jest przez wielu uznawana za postać dość kontrowersyjną, która nie boi się wyrażać własnego zdania. Otwarcie przyznaje m.in., że nie chce mieć dzieci, a także nie kryje się z faktem, że w związkach potrzebuje ciągłego bodźca, który nie pozwoli jej się nudzić, dlatego większość jej relacji rozpadała się po około 2 latach. Blanka Lipińska w 2022 roku gościła w programie popularnym podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie wyznała również prawdę o swoich preferencjach.

Jestem sapioseksualna, więc mężczyźni kręcą mnie głową

W jednej z sesji Q&A na Instagramie wyznała z kolei, że choć "kobiety pociągają ją w sposób seksualny, nie byłaby w stanie stworzyć z żadną relacji partnerskiej".

AKPA

Joanna Borov

Joanna Borov, a właściwie Joanna Borowiecka, mieszka od kilku lat w Los Angeles, gdzie prężnie rozwija karierę modelki. W jednym z wywiadów dla Plejady wyznała, że jest osobą sapioseksualną, dlatego nie potrafiłaby nawiązać przypadkowej relacji.

Nie szukam przypadkowych przygód, a głębokiej relacji, osoby, z którą mogę nawiązać emocjonalną więź. Obecnie jestem sama. Jeszcze przed tym, jak zaczęłam chorować na endometriozę, byłam w związku, ale przez chorobę byłam wyłączona zupełnie z życia sercowego i nawet nie chciałam się z nikim spotykać czy randkować

Instagrm/joannaborov

Izabela Sopora z programu "40 kontra 20"

Izabela Sopora to uczestniczka pierwszej edycji show "40 kontra 20", w którym dwóch mężczyzn poszukiwało miłości. Pierwszy z nich to czterdziestolatek - przedsiębiorczy, doświadczony, potrafiący spełnić każdą zachciankę kobiety. Drugi to seksowny dwudziestolatek, poszukujący partnerki do wspólnego przeżywania przygód. Co ciekawe, Izabela Sopora weszła do programu ze swoją córką! W jednym z odcinków przyznała Bartkowi Andrzejczakowi, że jest sapioseksualna.

Mark Ronson

Mark Ronson to znany brytyjski producent muzyczny. W programie "Good Morning Britain" wyznał swego czasu, że jest osobą sapioseksualną. Raptem jednak kilka dni później zadziwił wszystkich, wycofując się z tego stwierdzenia. Wyjaśnił wówczas:

Nie uważam się za członka jakiejkolwiek marginalizowanej społeczności i przepraszam, jeśli ktoś źle ją zrozumiał lub obraził. (...) Fakt, że jako heteroseksualny, biały mężczyzna ogłosiłem się częścią jakiejkolwiek ignorowanej społeczności mnie zawstydza

Rex Features/East News

Sophie Marceau

Sophie Marceau to francuska aktorka, reżyserka i scenarzystka, laureatka nagrody Cezara za rolę w filmie "Prywatka 2". Co ciekawe, w 2006 roku prowadziła wraz z Maciejem Stuhrem galę wręczenia Europejskich Nagród Filmowych w Warszawie. Jakiś czas temu w rozmowie z "Libération" gwiazda przyznała, że jest sapioseksualna.

