Fani programu "Taniec z Gwiazdami" nie będą musieli długo czekać na kolejny sezon show, ponieważ już wiosną na ekranach telewizorów ponownie zagoszczą roztańczone gwiazdy! Produkcja nie próżnuje i już zbiera nazwiska potencjalnych uczestników, którzy mogą pokazać się w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Znane są pierwsze nazwiska!

16. edycja "Tańca z Gwiazdami". Kto wystąpi?

Już za trzy dni na ekranach telewizorów odbędzie się finał 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę powalczą trzy pary: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj i Wojciech Kucina oraz Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Każda z par ma za sobą rzeszę fanów, którzy systematycznie oddają głosy na swoich ulubieńców. Majka Jeżowska i Michał Danilczuk pożegnali się z programem na ostatniej prostej, jednak przed naszą kamerą wyjawili, że mają swoich faworytów, a ich wybór nie jest bezpodstawny! Z kolei Maffashion na chwilę przed finałem napisała na swoim Instagramie, że kibicuje Vanessie Aleksander i Michałowi Bartkiewiczowi:

Powodzenia za parę dni! - napisała Maff oznaczając konta Vanessy i Michała.

15. edycja show zakończy się już w nadchodzącą niedzielę, czyli 17.11, a produkcja "Tańca z Gwiazdami" już snuje plany odnośnie kolejnego sezonu. Wirtualne Media dowiedziały się, że 16. edycja "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już na wiosnę, także fani programu nie zdążą się jeszcze stęsknić za tym formatem.

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wrtualnemedia.pl, Polsat od jakiegoś czasu pracuje już nad kolejną edycją, która wiosną przyszłego roku pojawi się na antenie - czytamy na WM.

Dodatkowo znane są już pierwsze nazwiska potencjalnych uczestników, których produkcja chciałaby zaprosić do udziału w tanecznym formacie.

Zaczęło kompletowanie uczestników 16. sezonu, wśród których kolorowa prasa najczęściej wymienia: Aleksandra Sikorę (prezenter, który jesienią dołączył do Polsatu, wystąpił niedawno w Twoja Twarz Brzmi Znajomo), aktorów Mikołaja Roznerskiego, Pawła Małaszyńskiego czy influencerkę Faustynę Fugińską z projektu GenZie. Umowy nie zostały jeszcze podpisane. - donoszą WM.

Co ciekawe, o Mikołaju Roznerskim mówiono już w kontekście tegorocznej edycji. A z kolei Aleksander Sikora niedawno dołączył do rodziny Polsatu, więc stacja angażuje go we flagowe projekty, takie jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" czy właśnie "Taniec z Gwiazdami".

Podczas kompletowania gwiazd do 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" mówiono również o Blance, jednak wówczas piosenkarka wyjawiła, że ma zbyt dużo planów muzycznych, aby podjąć się codziennych treningów tanecznych. Być może teraz fani będą mieli okazję zobaczyć ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

