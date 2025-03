Robert Lewandowski wykazał się niezwykłym gestem podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie. Jako jedyny piłkarz wyszedł do kibiców, by podpisać koszulkę młodego fana. Chłopiec, nie kryjąc emocji, popłakał się ze wzruszenia.

Robert Lewandowski zdobył się na wyjątkowy gest

Podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie zgromadziło się wielu fanów, liczących na spotkanie z piłkarzami. Wśród nich znajdował się chłopiec z koszulką Roberta Lewandowskiego, który szczególnie pragnął zdobyć autograf kapitana. Spośród wszystkich zawodników to właśnie Lewandowski wyszedł do kibiców, by spełnić to marzenie.

Nagranie z tego poruszającego momentu trafiło do internetu. Film pokazuje, jak chłopiec wybucha płaczem po tym, jak Robert Lewandowski osobiście podpisał jego koszulkę. Jego tata go pociesza i chwali chłopca za odwagę.

Nie płacz synek. Jesteś zuch, pamiętaj – ojciec chwali swojego syna.

Internauci zachwyceni postawą Roberta Lewandowskiego

Nagranie szybko stało się popularne na TikToku, gdzie wzruszeni internauci chwalili Lewandowskiego za jego serdeczność i otwartość na fanów. Wiele ciepłych słów usłyszał również chłopiec, który został pochwalony za swoją determinację i odwagę.

Brawo! Mam wielką przyjemność znać tego walecznego chłopca. Jesteś wielki, brawo za odwagę. Czekamy na Ciebie w szkole

Ja mając 20 lat bym się tak samo poryczał jak bym dostał autograf od Roberta

Ja też się poryczałam, brawo młody człowieku, brawo Lewy – piszą internauci.

Robert Lewandowski przyciągnął uwagę na zgrupowaniu

Robert Lewandowski pojawił się na warszawskim lotnisku w stylizacji, która przywodziła na myśl hollywoodzkiego gwiazdora. W ciemnych okularach i modnej stylizacji kapitan reprezentacji Polski wzbudził duże zainteresowanie fotoreporterów i kibiców.

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed kluczowymi meczami eliminacyjnymi do Mistrzostw Europy. Pod wodzą selekcjonera Michała Probierza kadra intensywnie przygotowuje się do spotkań z Litwą i Maltą. Spotkania z obiema drużynami odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie biało-czerwoni liczą na silne wsparcie swoich kibiców.

