Zbigniew Wodecki zmarł dzisiaj 22 maja. Miał 67 lat. Jakim go zapamiętamy? Oczywiście dzięki piosenkom, muzyce, ale także dzięki poczuciu humoru, które miał niezwykłe. Lubił opowiadać dowcipy, anegdoty i historie ze swojego życia. Wodecki miał dystans do siebie i do świata. To czuć w historiach, które przypomnimy. Jak odwołał kiedyś swój koncert? Dlaczego chciał być Robin Hoodem i dlaczego nie śpiewał kolęd w domu? Wszystko przeczytacie w naszej galerii z anegdotami.

Wacław Krupiński , autor wywiadu-rzeka ze Zbigniewem Wodeckim w wywiadzie dla - Wirtualnej Polski.

"Zbyszek chciał zrobić karierę, o czym bardzo ładnie opowiada. Od dziecka grał, od dziecka ojciec go lał, żeby ćwiczył, bo on był strasznym leniem. Chciał być Robin Hoodem, ale nigdy skrzypkiem. Chciał grać na skrzypcach, ale gdy je dostał, nie wiedział, że skrzypce same grać nie chcą. Że trzeba masakrycznie się katować, żeby się nauczyć na nich grać. Potem miał bardzo burzliwe dzieciństwo, o którym opowiada ze szczegółami. W jakiejś bandzie działał… No, to są rzeczy, o których dzisiaj – jak Zbyszek sam mówi – codziennie by było na pasku w TVN24. Tak dawali w dupę. W każdym razie, doszło do tego, że go wyrzucili z pierwszej klasie liceum muzycznego. Akurat wyrzucili go dość niesłusznie, za sprawą innych bardzo dzisiaj znanych muzyków, z którymi potem spotykał się już na estradzie… Zbyszek podkreśla, że dzięki temu, że go wyrzucili jego kariera potoczyła się tak wspaniale. Zaczynał – przypomnę, bo mało kto dzisiaj o tym pamięta – jako muzyk siedzący w pulpicie pierwszych skrzypiec w ongiś znakomitej, nieistniejącej już, niestety, orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Jerzego Gerta. Tam zresztą grał wcześniej na trąbce ojciec Zbyszka. I tak zaczęła się kariera".

