Maja Sablewska jest jedną z gwiazd, które w 2015 roku rozbiorą się dla "Playboya". Wiadomość o nagiej sesji blogerki i stylistki wywołała spore poruszenie w mediach. Jedni przyjęli informację z zaskoczeniem, inni potraktowali "wyróżnienie" jako przypieczętowanie statusu gwiazdy. W końcu magazyn rozbiera tyle te Polki, które w swoim życiu coś osiągnęły. Wystarczy tylko przypomnieć Natalię Siwiec czy Martę Wierzbicką.

Pomysł nagiej sesji postanowił skomentować także Kuba Wojewódzki. Na łamach "Polityki" zakpił z decyzji Majki, ale w dość łagodnym jak na siebie tonie. Komentarz raczej nie poprawi ich relacji, które po wspólnym jurorowaniu w "X-Factor" zostały mocno zachwiane.

Wystarczy tylko przypomnieć w kilku linkach historię tej znajomości:

"Wojewódzki jest zazdrosny o moją popularność"

"Osadzenie Sablewskiej w jury to błąd"

"Kuba jest fałszywy. Sprzedałby przyjaciela za pięć złotych"

"Jestem bliska, aby podać Kubę do sądu"

Do listy cytatów dodajemy kolejny:

Jej fanki to podobno przeważnie 12-latki, więc ta decyzja tym bardziej wydaje się przewrotna. Maja Sablewska, naczelny stylista kraju, sprzeniewierzy się swemu powołaniu, by ubierać ludzi, i rozbierze się do „Playboya”. Nagość to czasem wspaniały akt. A czasem akt rozpaczy