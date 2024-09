Ania z "Rolnik szuka żony" ponownie otworzyła się przed internautami, a to wszystko po tym, jak usłyszała pytania o Kubę. Rolniczka przyznaje, że ma za sobą trudne doświadczenia z przeszłości, ale skupia się na tym, co jest teraz.

Ania szukała miłości w 10. edycji "Rolnik szuka żony" i choć na początku wydawało się, że nie wybierze żadnego z kandydatów, to jednak postanowiła dać szanse Kubie. Po programie ich relacja szybko się rozwinęła, a w świątecznym odcinku dowiedzieliśmy się, że rolniczka jest w ciąży. Teraz para skupia się na wychowaniu swojego synka, który ma na imię Darek. Ostatnio Ania z "Rolnika" pokazała, kto zajmuje się jej synkiem i trzeba przyznać, że ma wyjątkową pomoc. Uczestniczka show chętnie pokazuje kadry ze swojego życia na Instagramie, a czasami nawet odpowiada na pytania internautów.

Ania z "Rolnik szuka żony" często organizuje Q&A na swoim Instagramie i to właśnie wtedy internauci mają szanse zapytać ją, o cokolwiek chcą. Rolniczka przyznała, że jest bardzo szczęśliwa z Kubą i cieszy się, że na niego trafiła, bo ma za sobą trudne doświadczenia.

Z Kubą rozumiemy się bardzo dobrze, jest dużo miłości w naszym związku i wzajemny szacunek ja to zawsze powtarzam i powtarzać będę każdemu, kto potrzebuje tego usłyszeć bez względu na przeszłość, jaką każdy z nas ma pamiętajcie, że swój musi trafić na swego to, że coś nam w przeszłości nie wyszło nie oznacza że kolejny raz stanie się to samo. Dlatego nigdy nie wracam do tego co było, choć naprawdę przeszłam więcej, niż może się komuś wydawać. Jest mi dobrze tu i teraz to doceniam toi Cieszę się ze mnie i Kubę los tak pięknie połączył ze sobą

— napisała Ania.