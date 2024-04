Maja Sablewska nie przestaje zaskakiwać w nowym sezonie "10 lat młodsza w 10 dni". Tym razem prowadząca postanowiła polecić widzom torbę na zakupy, z którą będą wyglądać stylowo na zakupach spożywczych. To mocno rozzłościło internautów, którzy nie szczędzili jej gorzkich słów krytyki. Ich uwagę przykuł również kolejny szczegół.

Maja Sablewska poleca torebkę na ziemniaki, a widzowie ją miażdżą

Ostatnio ruszył nowy sezon programu Mai Sablewskiej "10 lat młodsza w 10 dni", który do tej pory wzbudził więcej kontrowersji niż zachwytu. Sablewskiej oberwało się za metamorfozy w programie, a widzowie nie szczędzą jej gorzkich słów. Nowy odcinek ponownie rozzłościł widzów, tym razem nie chodziło o metamorfozę a poradę, której udzieliła ekspertka. Maja Sablewska poleciła torbę na ziemniaki, by wyglądać stylowo, co nie spodobało się widzom. Jednorazówki muszą pójść w niepamięć, bo według Sablewskiej idealną torbą na zakupy jest torebka typu "shopper".

Pod marynarką mam już jedną torebkę, którą noszę zawsze przy sobie na najbardziej potrzebne rzeczy: telefon dokumenty, klucze. W modzie jest noszenie dwóch torebek teraz. Na zakupy tego typu, wygodne zakupy, wybierzcie torbę, która nazywa się shopper. To torba na lata, kosztuje ok. 100 zł (...) Zobaczcie, jak to może wyglądać. Całkiem ładnie i stylowo. Bo każda kobieta moje drogie panie powinna wyglądać z klasą i elegancko — powiedziała Sablewska.

Widzom bardzo nie spodobało się to, że Maja Sablewska radzi, jak wybrać torbę na zakupy, by wyglądać stylowo. Wielu z nich stwierdziło, że to nie są powody do zmartwień oraz że szkoda niszczyć torebki na takie zakupy.

Jeszcze tym się nie martwiliśmy jak wyglądamy wracajac z zakupów XD Dzięki Majeczko

Rada : jak popsuć sobie wszystkie fajne torebki by być śmiesznie-elegancką

To jest tak żenujące, że szkoda komentować. Mam nawet takie poczucie, że to jest robienie sobie żartów z aktywnych kobiet, mam, partnerek, żon. Pomijam kwestię ubrania tej pani - ja rozumiem modę oversize, ale to się nie mieści w żadnych standardach. — piszą internauci.

Ostatnio w jednym z wywiadów Maja Sablewska gorzko oceniła Polaków twierdząc, że nie mają stylu. Jednak widzowie sądzą odwrotnie i gorzko komentują oversize'owe marynarki, które celebrytka tak uwielbia.

Marynarka koszmarne i nie stylowa nie z klasą i nie ma to nic wspólnego z elegancją

Faktycznie wygląda pani koszmarnie. Dobrze że kobiety nie ubierają się tak jak pani. Marynarka to porażka

Nie mogę się skoncentrować, bardzo mnie rozśmiesza marynarka — czytamy dalej w komentarzach.

