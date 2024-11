Ola i Kuba nieźle namieszali w "Hotelu Paradise" i poza nim. Fani tłumnie komentowali ich wątek i nierzadko nie zostawiali na nich suchej nitki. Po finale okazało się, że relacja uczestników to już przeszłość. "Już do czegoś to miało dojść, na stopie naprawdę romantycznej. Naprawdę widziałam potencjał. Ale dowiedziałam się czegoś niedawno" - tłumaczyła Ola w rozmowie z dziendobry.tvn.pl. Ich relacje w rozmowie z nami skomentowała też Klaudia El Dursi.

Po finale "Hotelu Paradise" okazało się, że nie tylko zwycięzcy nie są już razem ale również Ola i Kuba, o których całkiem sporo mówiło się podczas emisji odcinków. W wywiadzie uczestniczka przyznała, że widziała potencjał na tworzenie związku z Kubą, ale to czego się dowiedziała w trakcie przekreśliło szanse na romantyczną relację.

Kiedy zapytaliśmy Klaudię El Dursi o Olę i Kubę, nie ukrywała sympatii do nich, ale również tego, że nie widzi ich jako pary po programie: