Maja Sablewska rozstała się z ukochanym. "Z szacunku do siebie nie można pozwolić sobie na niektóre rzeczy"

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski stanowili jedną z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Informacja o ich rozstaniu zaskoczyła wielu fanów, szczególnie że związek trwał wiele lat. W wywiadzie dla "Wprost" Sablewska oficjalnie potwierdziła zakończenie relacji.

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski byli razem przez wiele lat. Ich związek, który rozwinął się na oczach mediów, przyciągał uwagę fanów oraz kolorowej prasy. Para wielokrotnie dzieliła się swoim życiem prywatnym w wywiadach i mediach społecznościowych, co sprawiło, że stali się jedną z ulubionych par polskiego show-biznesu. Relacja Sablewskiej i Mazolewskiego oparta była na wspólnej pasji do sztuki i muzyki. Wojciech Mazolewski, znany muzyk, oraz Maja, będąca ikoną stylu, wielokrotnie występowali razem na różnych wydarzeniach. Ich związek wydawał się pełen harmonii i wzajemnego wsparcia.

Pierwsze problemy w ich związku pojawiły się w 2016 roku i wówczas para podjęła decyzję o rozstaniu, jednak po kilku latach życia osobno zdecydowali się na powrót i w 2020 roku mogliśmy zobaczyć ich wspólne zdjęcia. Portal „Pudelek” donosi, że teraz para zdecydowała, definitywnie zakończyła tę relację. Maja Sablewska udzieliła wywiadu dla "Wprost", gdzie otwarcie opowiedziała o zakończeniu swojego związku.

Cenię swoje życie jak nigdy dotąd (...) Zrozumiałam, że podjęłam dobrą decyzję i żyję na własnych zasadach. Pielęgnuje w sobie dobry nastrój i spokój. Od pewnego czasu jestem wolna, ponieważ zakończyłam swój długoletni związek. I wiesz, co, nawet kończąc coś, co było stałą w twoim życiu przez wiele lat, można dalej być szczęśliwą. To jest właśnie wynik długiej i ciężkiej pracy nad sobą.

- wyznała.