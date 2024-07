Niespełna tydzień temu magazyn "Party" poinformował o prawdziwej bombie - Maja Sablewska rozbierze się w Playboyu. Informacja ta wzbudziła mnóstwo emocji, a decyzja gwiazdy była szeroko komentowana przez internautów. Dla wszystkich było to bowiem ogromne zaskoczenie. Przypomnijmy: Sablewska jak kiedyś Doda i Górniak. Rozbierze się w Playboyu!

Okazuje się, że Maja wciąż negocjuje warunki umowy z magazynem i na ten moment nic nie zostało jeszcze sfinalizowane. W rozmowie z AfterParty.pl Sablewska przyznała, że próbuje wyprowadzić kompromis, który pozwoli jej zrealizować sesję na swoich warunkach. Jak sama podkreśla, nie należy do kobiet, które lubią pokazywać się nago, a Playboy oczekuje pewnej estetyki zdjęć i tego, jak wiele na nich pokaże.



Padła taka propozycja. Nie powiedziałam tak, nie powiedziałam też nie. Więc jeśli kiedykolwiek coś takiego powstanie to tylko i wyłącznie na moich warunkach. Nie jestem kobietą, która lubi pokazywać swoje wdzięki, bo są i takie - ja do takich osób nie należę. I to jest pytanie: jak zrobić taką sesję, która będzie atrakcyjna zarówno dla mnie, jak i dla Playboya? Zobaczymy, myślę, że do końca roku wszystko się wyjaśni - zapowiada w rozmowie z nami.