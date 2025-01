Kuba Szmajkowski zdradził przed naszą kamerą jaki jest status jego związku. Czy serce młodego artysty, którego szersza publiczność miała okazję poznać podczas "The Voice Kids" jest już zajęte?

Reklama

Kuba Szmajkowski jest zakochany?

Kuba Szmajkowski dał się poznać podczas pierwszej edycji programu "The Voice Kids" i doszedł aż do finału. Jego kariera nagrała rozpędu dopiero w momencie, w którym połączył siły z innymi chłopakami z programu i stworzyli zespół 4Dreamers. Po rozpadzie ekipy zaczął karierę solową, co wychodzi mu naprawdę dobrze. Teraz skupia się na eliminacjach do Eurowizji 2025, podczas których wykona swój utwór: "Pray". A czy w tym szaleństwie zawodowym jest czas na miłość? Nasza reporterka zapytała o to w imieniu naszych czytelniczek, ale Kuba szybko dopowiedział:

Czytelniczek i czytelników. Nie, moje serce nie jest zajęte. Ja obecnie skupiam się na pracy - najpierw praca potem życie prywatne. Jestem otwarty, żeby ktoś pojawił się w moim życiu! - odpowiedział Kuba.

Co więcej, Kuba zdradził na czym dokładnie się teraz skupia. Aby się dowiedzieć, obejrzyjcie cały wywiad!

Reklama

Zobacz także: Michał Wiśniewski odradzał jej udział w Eurowizji. Justyna Steczkowska odpowiada: "Ja kocham hejterów"