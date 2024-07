W ostatnich tygodniach Kuba Wojewódzki raczej nie mógł liczyć na pozytywny PR wokół własnej osoby. Wprawdzie wątpimy, że kiedykolwiek mu na tym zależało, ale niedawna afera z Newsweekiem i przepychanki słowne z Tomaszem Lisem raczej też nie poprawiały mu humoru. Tym bardziej, że obaj panowie do tej pory utrzymywali dość pozytywne stosunki. Kuba zdecydował się jednak na atak. Przypomnijmy: "Okłamałeś mnie! Jesteś handlarzem!"

Szerokim echem odbiły się też żarty Wojewódzkiego z Mariusza Trynkiewicza - seryjnego mordercy i pedofila, który niedawno wyszedł na wolność. Uznano, że osoba, która zamordowała małoletnich chłopców nie jest zbyt dobrą wymówką do radiowych gagów Kuby i po raz kolejny przekroczył granicę. Skomentowała to m.in. Maja Sablewska, która między słowami dopiekła Wojewódzkiemu na swoim Facebooku.



Dziś Maja była gościem na prezentacji wiosennej ramówki TVN Style, gdzie promowała drugi sezon swojego programu "Sablewskiej sposób na modę". Postanowiliśmy zapytać ją o Wojewódzkiego i ich relacje, wszak gdy Sablewska zaczynała swoją przygodę z "X-Factorem" Kuba był jedną z osób, które mocno ją wspierały. Kilka miesięcy później Wojewódzki już regularnie wyśmiewał Maję w swoich felietonach i plotkowano nawet, że zadbał osobiście, aby Sablewska nie pojawiła się w fotelu jurorskim w kolejnych edycjach, czego nie potwierdziła żadna ze stron.



Kuba ma taką osobowość, że on jest po prostu fałszywy. On swojego własnego przyjaciela sprzedałby za 5 złotych. On tak robi z każdą osobą, która stanowi dla niego chociaż centymetr konkurencji, zrobił tak nie tylko z Figurskim. To jest straszne i to wielkie nieszczęście. Ja naprawdę życzę mu wszystkiego dobrego, ale... powinien już iść na emeryturę - wyznała szczerze w rozmowie z AfterParty.pl Maja Sablewska.