Kuba Wojewódzki znany jest z tego, że bardzo lubi krytykować innych. Ostatnio dziennikarz dość ostro wypowiedział się o Kindze Rusin. Stwierdził, że jego koleżanka z pracy "jest arogancka i ma poczucie wyższości". Prowadząca "Dzień Dobry TVN" nie pozostał mu dłużna i na jego zarzuty odpowiedział na swoim blogu. W ten sposób narodziła się kolejna wojna w show-bizniesie.

W obronie dziennikarki stanęło już wiele osobowości z branży m. in. Karolina Korwin-Piotrowska i Robert Kozyra. Do antyfanów Wojewódzkiego zalicza się również Maja Sablewska, którą gwiazdor stale poniża od czasów, gdy zasiedli razem za stołem jurorskim "X-Factora". Celebrytka ma już dość takiego traktowania i rozważa pozew sądowy o zniesławienie.

- Jedyne na co zasługuje, to potraktować go w taki sposób, w jaki on potraktował Ukrainki. Jestem bliska tego, aby podać go do sądu - powiedziała Sablewska tygodnikowi "Wprost".