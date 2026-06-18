Księżna Mette-Marit zmaga się z włóknieniem płuc - przewlekłą i nieuleczalną chorobą, która prowadzi do postępującego bliznowacenia tkanki płucnej oraz coraz większych problemów z oddychaniem. W ostatnich miesiącach norweski Pałac informował, że stan zdrowia żony następcy tronu wyraźnie się pogorszył, a sama księżna coraz częściej doświadczała codziennych dolegliwości i musiała ograniczać aktywność publiczną. Na początku czerwca przekazano, że choroba znacząco postąpiła, dlatego 52-latka została wpisana na listę oczekujących na przeszczep płuc. Teraz z Norwegii napłynęły nowe informacje.

Księżna Mette-Marit już po przeszczepie płuc. Pałac przekazał wieści

Norweska rodzina królewska wywołuje ogromne poruszenie w mediach. Niedawno ogłoszono, że syn księżnej Mette-Marit został skazany i może spędzić cztery lata w więzieniu. Teraz Pałac przekazał nowe wieści w oświadczeniu. Jak się okazuje, księżna Mette-Marit pomyślnie przeszła transplantację płuc. Zabieg zakończył się zgodnie z planem, a jej stan jest monitorowany przez zespół specjalistów. Żona następcy tronu przez najbliższy czas będzie pozostawać pod ścisłą opieką medyczną i przejdzie etap rekonwalescencji. Na temat stanu zdrowia księżnej wypowiedział się również Are Holm, stojący na czele oddziału pulmonologii w szpitalu Rikshospitalet.

Cieszymy się, że jak dotąd wszystko poszło dobrze. Zgodnie ze standardową praktyką, księżna zostanie w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo Rikshospitalet przez kilka najbliższych tygodni. To rutynowa procedura polegająca na dostosowaniu, leczeniu potencjalnych powikłań oraz podjęciu rehabilitacji przekazał w oświadczeniu na stronie norweskiej rodziny królewskiej.

Książę Haakon ograniczy obowiązki. Wspiera żonę

W komunikacie pojawiły się także informacje na temat grafiku księcia Haakona, który wspiera żonę w trudnym momencie.

Książę Haakon dostosuje swój oficjalny program, aby wspierać księżną w tym okresie. Kolejna aktualizacja dotycząca stanu zdrowia księżnej zostanie wydana po jej wypisie ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo Rikshospitalet czytamy.

Książę Haakon i księżna Mette-Marit podziękowali za słowa wsparcia od poddanych oraz internautów.

Wyrażają szczere podziękowania za liczne ciepłe i życzliwe wiadomości, które otrzymali. To wiele dla nich znaczy w tym trudnym czasie dodano.

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