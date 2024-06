Sytuacja wokół zdrowia księżnej Kate wciąż wydaje się bardzo napięta, a to przede wszystkim dlatego, że od miesięcy nie pojawiły się nowe, oficjalne wieści w tej sprawie. Naprzemiennie za to pojawiają się spekulacje, raz głoszące znaczną poprawę, a raz wręcz przeciwnie. Wciąż dyskutuje się również o tym, kiedy Middleton powróci do swoich obowiązków. Niespodziewanie natomiast w sieci pojawił się filmik kobiety, która opowiedziała o spotkaniu księżnej. Miało do niego dojść 2 czerwca!

Kate Middleton przyłapana na zakupach

Ostatni raz księżna Kate była publicznie widziana w ubiegłym roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Gdy odchodziła na zapowiadaną przerwę, wiadome było, że ma przejść planowaną operację brzucha, a do obowiązków powróci w okresie Wielkanocy. Tak się jednak nie stało, ponieważ niespodziewanie wykryto u niej raka. Po tygodniach obaw i spekulacji ona sama zabrała głos, wyznając, że zostanie poddana leczeniu. Po krótkim i emocjonującym oświadczeniu, znów zapadła cisza, która trwa do dziś.

Księżna Kate i książę William

Choć co jakiś czas mówi się o zwrotach ws. księżnej Kate, do tej pory nie pojawiło się żadne nowe oficjalne stanowisko. To z kolei budzi jeszcze więcej niepewności, a opinia publiczna nieprzerwanie zastanawia się, jak żona księcia Williama znosi leczenie oraz kiedy wróci do życia publicznego. Pojawiły się pogłoski, że nie stanie się to w tym roku! Tymczasem pewna kobieta podzieliła się w sieci zaskakującą historią, z której wynika, że ponoć spotkała księżną w... sklepie spożywczym! Do spotkania miało dojść 2 czerwca! Middleton rzekomo była w towarzystwie dwójki najmłodszych pociech.

Widziałam Kate Middleton 2 czerwca. Zanim ktoś zapyta, nie zrobiłam żadnych zdjęć, ani nie nagrałam filmików (...). Weszłam do sklepu, a przy kasie stała Kate Middleton z dwójką najmłodszych dzieci. Każdy oczywiście spoglądał na nią, chcąc pozostać niezauważonym

Księżna Kate

Z relacji TikTokerki wynika, że Kate wdała się w dłuższą rozmowę z kasjerem. Nie wiemy jednak, czy wygląda na zadowoloną czy może zmęczoną chorobą oraz leczeniem.

Udałam się w głąb sklepu, a następnie przyszłam zapłacić za zakupy. Kate wciąż tam stała i rozmawiała z kasjerem. Gdy podeszłam do swojej kasy, dzieliły nas 2-3 metry. Spoglądałam na nią i zastanawiałam się, czy to naprawdę ona. Pomyślałam, że to szalone. Gdy Kate wyszła, kasjer, który ją obsługiwał, musiał wziąć głęboki oddech

Choć wielu odbiorców poddało historię kobiety wątpliwości, warto wspomnieć, że niejednokrotnie zdarzało się, iż paparazzi przyłapywali księżną Kate na samotnych zakupach w supermarkecie. Niewykluczone, że gdy obecnie jest wręcz zamknięta w swoim domu, wyjście na zwykłe zakupy spożywcze pozwala jej choć trochę odetchnąć. Myślicie, że niebawem żona księcia Williama wróci do życia publicznego?

Księżna Kate i książę William