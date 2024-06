Stało się coś, na co wszyscy czekali od kilku miesięcy. Księżna Kate wreszcie opowiedziała o tym, jak przebiega chemioterapia i jak się czuje. Do tej pory mogliśmy czytać jedynie oświadczenia publikowane przez biuro prasowe pałacu. 14 czerwca, na dzień przed paradą Trooping the Colour księżna Walii wypuściła obszerną wypowiedź, która poruszyła obywateli. Wspomniała też o sobotnim wydarzeniu. Zobaczymy ją na balkonie razem z bliskimi?

Księżna Kate pokaże się publicznie podczas sobotniej parady?

W piątkowy wieczór księżna Kate opublikowała szczere oświadczenie, w który opowiedziała o przebiegu leczenia. Żona księcia Williama podziękowała za wsparcie i zapowiedziała, że czeka ją jeszcze kilka miesięcy dochodzenia do siebie. Chemioterapia czasem daje jej się we znaki. Jednak chciałaby wziąć udział w kilku oficjalnych wydarzeniach tego lata.

REX/Shutterstock/EAST NEWS

15 czerwca odbędzie się coroczna impreza Trooping the Colour, podczas której rodzina królewska wita się z obywatelami ze słynnego balkonu. Fani zastanawiali się, czy walcząca z nowotworem księżna Kate pojawi się wraz z dziećmi i mężem. Z jej oświadczenia wynika, że to bardzo prawdopodobne!

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Cieszę się z tego, że wezmę udział w paradzie na cześć króla w ten weekend wraz z moją rodziną. Planuję również wziąć udział w kilku publicznych wystąpieniach tego lata, jednocześnie zdając sobie sprawę, że długa droga do zdrowia jeszcze przede mną – napisała.

To może oznaczać, że mimo wcześniejszych doniesień księżna Walii kilka razy pokaże się obywatelom w tym roku. Wszystko jednak będzie zależało od jej samopoczucia. W komunikacie przyznała, że miewa trudniejsze dni, gdy czuje się wyczerpana i potrzebuje odpoczynku.

Księżna Kate Rex Features/East News

Obywatele zastanawiają się również nad formą króla Karola III, który także zmaga się z chorobą nowotworową, o czym dowiedzieliśmy się 5 lutego.

