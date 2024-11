Księżna Kate nie pojawiła się na ważnym wydarzeniu. Wiemy, dlaczego

Coroczne przyjęcie dyplomatyczne w Pałacu Buckingham to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu królewskim, które przyciąga uwagę dyplomatów i oficjalnych przedstawicieli z całego świata. W tym roku jednak Księżna Walii, Kate Middleton, nie pojawiła się na tym ważnym spotkaniu. Powodem jej nieobecności było skupienie się na własnym zdrowiu po zakończonym cyklu leczenia nowotworowego.

Jak wynika z informacji, Kate Middleton w ostatnich miesiącach przeszła intensywną terapię, której celem była remisja nowotworu. Choć chemioterapia została zakończona, okres rekonwalescencji wymaga pełnego skupienia na regeneracji. Lekarze zalecili księżnej, by unikała nadmiernego stresu i aktywności, które mogłyby osłabić proces zdrowienia. W związku z tym przyszła królowa we wtorek, 19 listopada nie towarzyszyła księciu Williamowi podczas uroczystości w Pałacu Buckingham.

Pomimo nieobecności na przyjęciu dyplomatycznym, Kate Middleton aktywnie angażuje się w przygotowania do nadchodzących wydarzeń. Jednym z najważniejszych punktów w jej harmonogramie jest organizacja bożonarodzeniowego koncertu charytatywnego. Księżna, znana z promowania inicjatyw wspierających zdrowie psychiczne i pomoc potrzebującym, zamierza skoncentrować swoje siły na tym wyjątkowym wydarzeniu, którego będzie gospodynią.

Pomimo przejściowych problemów zdrowotnych Kate Middleton pozostaje jedną z najbardziej zaangażowanych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Jej determinacja i oddanie obowiązkom królewskim budzą podziw zarówno w kraju, jak i za granicą. Z ostatnich doniesień wynika, że w następnym roku żona następcy tronu będzie częściej angażowała się w pełnienie oficjalnych obowiązków. Niewykluczone jednak, że skupi się na tych najważniejszych wydarzeniach. Jej kalendarz może być nieco mniej zapełniony w porównaniu do poprzednich lat, zanim zachorowała na nowotwór.

Kate jest bardzo świadoma tego, co przyniesie przyszłość, dlatego poświęca czas na to, aby odzyskać formę i siłę, póki może, i zrobić to na swoich warunkach

– przekazał biograf królewski Robert Jobson w wywiadzie dla „HELLO! Magazine”.