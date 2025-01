Kate Middleton od 2011 roku jest żoną następcy tronu, księcia Williama, z którym doczekała się trójki dzieci. Wraz ze ślubem, skupiła na sobie wzrok całego świata i do dziś jest bacznie obserwowana przez opinię publiczną. Podobnie jak jej nieżyjąca teściowa, której nie miała szansy poznać, księżna zasłynęła niezwykłą dobrocią i otwartością, które pozwalają jej zjednać wokół siebie ludzi. Kate rzadko wspomina o sprawach osobistych, dlatego trudno się dziwić, że przez cały czas milczała na temat swojej przeszłości.

Księżna Kate, podobnie jak książę William, nie jest jedynaczką. Ma brata Jamesa i siostrę Pippę, z którymi dorastała w małej miejscowości Bucklebury w Anglii. Szczególnie z siostrą łączy ją silna więź i zawsze może na nią liczyć, co z pewnością było dla niej wyjątkowo istotne, gdy w 2024 roku walczyła z nowotworem.

Kate i Pippa od najmłodszych lat były ze sobą blisko, a w dzieciństwie chętnie spędzały czas na wspólnej zabawie. Podczas wizyty w swojej dawnej szkole, St. Andrew's School, księżna podzieliła się nawet pewnym faktem z przeszłości, zdradzając, jakie ksywki nadały sobie z siostrą w młodości. Kate Middleton, znana obecnie jako księżna Walii, była nazywana „Squeak”, co oznacza "piszczeć".

„Squeak” to imię jednej ze świnek morskich, która należała do Kate i jej siostry Pippy. Mały gryzoń był ulubieńcem rodziny Middleton i najwyraźniej zyskał taką sympatię, że otrzymał imię po ksywce jednej z nich. Co ciekawe, Pippa Middleton, młodsza siostra Kate, także miała ksywkę inspirowaną swoim imieniem. Rodzina i bliscy nazywali ją „Pip” i jak wyjaśniła żona Williama, tak też nazywała się druga świnka morska!

Zupełnie jak Kate, również Pippa znalazła szczęście w miłości. Jej mężem jest James Matthews, brytyjski finansista i były kierowca wyścigowy. Para poznała się w 2012 roku, a oficjalnie zaczęli spotykać się trzy lata później. Zaręczyli się w lipcu 2016 roku, a ślub odbył się 20 maja 2017 roku w XII-wiecznym kościele św. Marka w Englefield, hrabstwo Berkshire.

Księżna Kate, żona księcia Williama, w styczniu 2024 roku przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Po zabiegu, w marcu 2024 roku, ogłosiła, że badania wykazały obecność nowotworu, w związku z czym rozpoczęła chemioterapię. Jej stan budził ogromny niepokój wśród fanów z całego świata, którzy niecierpliwie wypatrywali każdej nowej informacji. Na szczęście we wrześniu 2024 roku Kate poinformowała o zakończeniu leczenia chemioterapią, a w styczniu 2025 roku ogłosiła, że jej choroba jest w remisji. Rodzaj nowotworu, na który chorowała księżna Kate, nie został publicznie ujawniony.

To ulga, że teraz jestem w remisji i nadal skupiam się na powrocie do zdrowia. Jak każdy, kto doświadczył diagnozy raka, wie, że potrzeba czasu, by przystosować się do nowej normalności. Jednak z niecierpliwością czekam na satysfakcjonujący rok

- tłumaczyła.