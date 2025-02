Naturalna Anna Mucha "przyłapana" na zakupach. Nie miała na sobie grama makijażu

Ania Mucha często króluje na językach. Ona sama zresztą regularnie dostarcza opinii publicznej powodów do dyskusji za sprawą aktywności na Instagramie. Tym razem jednak "przyłapali" ją paparazzi, kiedy to wybrała się na zakupy. Jak możemy zobaczyć na nowych fotkach wykonanych przez fotoreporterów, gwiazda na co dzień stawia na pełną naturalność.