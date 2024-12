Podczas wizyty emira Kataru i jego małżonki w Wielkiej Brytanii księżna Kate pełniła ważną rolę reprezentacyjną. W imieniu króla Karola III uczestniczyła w ceremonii powitalnej na Horse Guards Parade w Londynie. Jej obecność na tym wydarzeniu była szczególnie symboliczna, ponieważ powrót do publicznych obowiązków następował po okresie jej mniejszej aktywności na arenie królewskiej. Kate zabrakło jednak na ważnym wydarzeniu, które odbywało się wieczorem.

Księżna Kate znowu nieobecna na ważnej uroczystości!

Księżna Kate od początku roku zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W styczniu przeszła operację jamy brzusznej, która była początkiem dalszej diagnozy. Po badaniach u księżnej wykryto nowotwór, co wymagało intensywnego leczenia, w tym chemioterapii. Ostatnia sesja leczenia odbyła się we wrześniu.

Kiedy lato dobiega końca, nie jestem w stanie wyrazić, jaką ulgę odczuwam, gdy w końcu zakończyła chemioterapię(...) Ostatnie dziewięć miesięcy było dla nas jako rodziny niezwykle trudne. Życie, jakie znasz, może zmienić się w jednej chwili i musieliśmy znaleźć sposób na poruszanie się po wzburzonych wodach i nieznanej drodze - przekazała w oświadczeniu.

Od tego momentu księżna stopniowo powraca do pełnienia swoich obowiązków. W dniu wizyty emira Kataru uczestniczyła w oficjalnym powitaniu na Horse Guards Parade oraz w ceremonii z udziałem emira i jego małżonki. Był to wyraz wsparcia dla monarchii i dyplomatycznych relacji Wielkiej Brytanii z Kataru. Po wcześniejszej nieobecności na innych ważnych wydarzeniach, takich jak przyjęcie Korpusu Dyplomatycznego, jej pojawienie się w Londynie świadczyło o gotowości do stopniowego powrotu do reprezentowania rodziny królewskiej. Media i opinia publiczna zinterpretowały udział księżnej w tym wydarzeniu jako pozytywny sygnał i oznakę zaangażowania w życie publiczne.

Choć księżna Kate była obecna na wcześniejszych wydarzeniach dnia, wieczorny bankiet w Pałacu Buckingham odbył się bez jej udziału. Podczas bankietu obecni byli inni członkowie rodziny królewskiej, w tym król Karol III, królowa Camilla oraz książę William. Księżna Kate była jednak nieobecna, co zwróciło uwagę mediów i opinii publicznej. Decyzja o nieobecności księżnej na bankiecie nie została szczegółowo wyjaśniona, można się jednak domyślać, że była częścią zaplanowanego harmonogramu jej aktywności królewskiej.

Eksperci królewscy zauważają, że księżna Kate doskonale balansuje między priorytetami zdrowotnymi a obowiązkami wobec monarchii. Jej stopniowy powrót do pełnienia ról publicznych jest dowodem na jej oddanie i odpowiedzialność. Należy oczekiwać, że w kolejnych miesiącach księżna będzie coraz bardziej obecna na wydarzeniach publicznych, z zachowaniem dbałości o swoje zdrowie. Jej przykład jest inspiracją dla wielu osób zmagających się z podobnymi wyzwaniami.

