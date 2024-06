"Trooping the Colour" zbliża się wielkimi krokami, a wszyscy zadają sobie pytanie: czy księżna Kate pojawi się na obchodach związanych z urodzinami króla? Do tej pory pojawiały się różne scenariusze, a teraz głos zabrała ekspertka ds. rodziny królewskiej Rebecca English. Już wszystko jasne!

Czy księżna Kate pojawi się na balkonie Pałacu Buckingham podczas Trooping the Colour?

Księżna Kate walczy z chorobą nowotworową i obecnie skupia się na swoim zdrowiu, a jako matka trójki dzieci walczy nie tylko dla siebie. Do tej pory żona Williama publicznie pokazała się tylko raz, kiedy poinformowała o swojej chorobie i kontynuacji leczenia. Od jakiegoś czasu pojawiały się informacje, że księżna czuje się już lepiej i jeśli lekarze wyrażą zgodę, to pojawi się na balkonie razem z rodziną królewską podczas "Trooping the Colour", który ma się odbyć już 15 czerwca. To wielkie święto dla wszystkich Brytyjczyków, a cały świat ma nadzieję zobaczyć tego dnia Kate w dobrej formie. Jak wiadomo, Kate nie pojawiła się 8 czerwca na tradycyjnej próbie do oficjalnej parady z okazji urodzin króla. Co zatem z oficjalną ceremonią?

Rebecca English, ekspertka królewska zasugerowała w tym tygodniu w jednym z wywiadów dla "Daily Mail", że nie należy całkowicie wykluczać pojawienia się księżnej Kate na imprezie w Londynie. Pałac oficjalnie nie zaprzeczył, ale też nie potwierdził:

Bardzo interesujące jest to, że kiedy w tym tygodniu pytałam o to zarówno Pałac Kensington, jak i Pałac Buckingham, nie odpowiedzieli ani słowem wyznała ekspertka ds. rodziny królewskiej

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Jak twierdzi ekspertka, jeśli Kate pojawi się na balkonie ludzie będą zachwyceni, ale jeśli jej się to nie uda ze względu na stan zdrowia, wtedy nie stanie się nic złego, bo oficjalnie nie informowała o swojej obecności. Sprytne rozwiązanie.

Mam na myśli, jeśli tam będzie. Fantastycznie. Ludzie będą zachwyceni jej widokiem. Jeśli jej nie ma, nie doszukuj się w tym niczego, bo ona nigdy nie mówiła, że będzie. Myślę, że to będzie bonus. dodała Rebecca English

Księżna Kate, książę William action press/REX/Shutterstock/EAST NEWS

Wiadomo już, że na paradzie na pewno pojawi się 75-letni król Karol III razem ze swoją małżonką. Jak wiadomo monarcha też jest w trakcie leczenia nowotworu, ale jego stan zdrowia pozwala mu nadal brać udział w obowiązkach:

To wspaniale, że król tam będzie. Będzie tam królowa Camilla, będziemy mieli księcia Edwarda, księżniczkę Annę, księcia Walii na koniach, będziemy mieli całą pompę i widowiskowość. powiedziała ekspertka.

Wszyscy jednak czekają tylko na tę jedną osobę i jest nią księżna Kate!