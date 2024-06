Nie ustają spekulacje na temat stanu zdrowia księżnej Kate. Fani brytyjskiej rodziny królewskiej martwią się, a w ostatnim czasie pojawiły się plotki, że księżna miała po cichu opuścić Wielką Brytanię i aktualnie ma się znajdować w Stanach Zjednoczonych w jednej z klinik onkologicznych. Pałac Kensington odniósł się do tych rewelacji!

Pałac Kensington przerwał milczenie. Chodzi o księżną Kate

Od kilku miesięcy nie ustają teorie spiskowe i plotki na temat zdrowia księżnej Kate. Główna zainteresowana w marcu dodała poruszające oświadczenie, w którym poinformowała, że zmaga się z nowotworem. Kate Middleton powiedziała wówczas wprost, że jest przygotowana na długotrwałe leczenie. W ostatnich tygodniach sporą popularność zyskała teoria spiskowa, że żona księcia Williama opuściła Wielką Brytanię i znajduje się w placówce onkologicznej MD Anderson Cancer Center w Houston. Klinika miała odmówić komentarza w tej sprawie, powołując się na przepisy dotyczące prywatności pacjentów, co tylko podsyciło plotki. Pałac Kensington postanowił zareagować na pojawiające się rewelacje.

AFP/EAST NEWS

Według "Hston Chronicle" rzecznik Pałacu Kensington odniósł się do pojawiających się plotek i oznajmił, że historia o leczeniu księżnej Kate w Houston "jest całkowicie fałszywa". Z wcześniejszych komunikatów wiemy, że Kate Middleton ma powrócić do pełnienia obowiązków, dopiero wtedy, gdy dostanie zielone światło od lekarzy. Na razie Kate koncentruje się na powrocie do zdrowia i w marcowym oświadczeniu poprosiła o "czas, przestrzeń i prywatność".

Maternal Mental Health Alliance/Ferrari Press/East News

Jakiś czas temu książę William sam zabrał głos ws. zdrowia żony. Podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów w Normandii przyszły król wdał się w rozmowę z jednym z weteranów, a ten zapytał go wprost:

Chciałem cię zapytać, czy twoja żona czuje się lepiej? - zapytał weteran.

Książę William pokusił się wówczas o wymowną odpowiedź.

Tak, bardzo chciałaby tu dzisiaj być. Wspominałem wszystkim, że jej babcia służyła w Bletchley, dlatego miałaby sporo wspólnego z kilkoma innymi paniami tutaj, które służyły w Bletchley - powiedział książę William.

Księżnej Kate życzymy dużo zdrowia! I nie możemy się doczekać dobrych wiadomości na temat jej samopoczucia.

