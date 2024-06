Zaledwie kilka dni temu księżna Kate uczestniczyła w ceremonii Trooping the Colour, która była jej pierwszym publicznym wystąpieniem od czasu zdiagnozowania u niej nowotworu. Jej pojawienie się wywołało spore poruszenie i szczęście wśród fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Jednak radość ta była krótka, bowiem Middleton nie pojawiła się na kolejnej ważnej uroczystości.

Nowe wieści w sprawie Kate Middleton. Zabrakło jej na ważnej uroczystości

Fani brytyjskiej rodziny królewskiej nieustannie martwią się o zdrowie księżnej Kate, która na początku roku zdradziła, że zmaga się z nowotworem. Księżna nie za wiele mówi na temat stanu swojego zdrowia, jednak z uwagi na niepokój wśród fanów, zdecydowała się wystosować oświadczenie. Żona Williama wyznała wówczas, że miewa "dobre i złe dni". Dzień później ku uciesze poddanych pojawiła się na corocznej paradzie Trooping the Colour. Jednak radość fanów brytyjskiej rodziny królewskiej nie trwała długo i Middleton zabrakło na równie ważnej uroczystości.

Kilka dni po paradzie Trooping the Colour odbyła się kolejna ważna uroczystość dla rodziny królewskiej - obchody z okazji Garter Day. Zabrakło na niej niestety Kate Middelton, co od razu wywołało mnóstwo plotek i spekulacji. Osoby z otoczenia księżnej, aby uspokoić opinię publiczną, zabrały głos i zapewniły, że stan żony Williama nie pogorszył się i wraca do zdrowia.

Robi to, co dla niej najlepsze i wraca do zdrowia w domu. Radzi sobie z tym najlepiej, jak potrafi - zdradził informator magazynu People.

Część internautów jest zdania, że księżna Kate na paradzie Trooping the Colour wyglądała "zbyt dobrze" i aż zaroiło się od kolejnych teorii spiskowych. Pojawiły się głosy, że to nie księżna Kate była widziana na paradzie, bo "prawdziwa" Kate ma inne zęby, a "William i dzieci uczestniczą w spisku".

Trzymamy kciuki za księżną Kate, życzymy jej dużo zdrowia i wierzymy, że już niedługo zobaczymy ją na kolejnej publicznej uroczystości!

