Brytyjska rodzina królewska znalazła się w tym roku w bardzo trudnej sytuacji. 5 lutego dowiedzieliśmy się, że król Karol III ma raka. 22 marca ujawniono, że z chorobą nowotworową zmaga się także księżna Kate, co ucięło teorie spiskowe na temat jej zniknięcia. Żona następcy tronu poddała się chemioterapii. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku już nie pokaże się publicznie. Fani zastanawiają się, czy ten kryzys zbliży do siebie Pałac Buckingham i słynnych uciekinierów: Harry’ego oraz Meghan Markle. Ostatnio amerykańska aktorka pokazała się podczas wizyty w Nigerii i pozwoliła sobie na gest, który szybko wyłapali eksperci.

Meghan Markle wykorzystała „potężny symbol”

Niedawno Meghan Markle i książę Harry udali się do Nigerii, gdzie wzięli udział w przyjęciu dla rodzin wojskowych w Abudży. Amerykanka chętnie pozowała do zdjęć, na których możemy zauważyć, że miała na sobie delikatny naszyjnik z diamentowym krzyżykiem na złotym łańcuszku. Nie jest to przypadkowa biżuteria. W przeszłości nosiła ją księżna Diana. Meghan dostała ten naszyjnik od księcia Harry’ego w prezencie.

Meghan Markle, książę Harry AA/ABACA/Abaca/East News

Jeden z ekspertów stwierdził, że w ten sposób Meghan Markle mogła wysłać ukrytą wiadomość rodzinie królewskiej. Czyżby celebrytka chciała wreszcie pogodzić się z royalsami, którzy przeżywają poważny kryzys? Jeszcze niedawno mówiło się, że choroba króla Karola III ani księżnej Kate nie zbliżyła do siebie Williama i Harry’ego.

Meghan Markle, książę Harry AA/ABACA/Abaca/East News

Atmosfera wokół rodziny królewskiej pozostaje gorąca. Niedawno Pałac Kensington wydał oświadczenie w sprawie leczenia księżnej Kate. Niektóre media zasugerowały, że żona następcy tronu opuściła Wielką Brytanię, by przejść hospitalizację w jednej z klinik w Stanach Zjednoczonych.

Meghan Markle, książę Harry AA/ABACA/Abaca/East News

Warto przypomnieć, że 15 czerwca rozpocznie się jedna z największych imprez rodziny królewskiej, czyli Trooping the Colour. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy na niej księżnej Kate. Czy pojawi się William i jego dzieci? To się okaże.

