Media na całym świecie zastanawiają się, czy księżna Kate dołączy do rodziny królewskiej podczas obchodów Trooping the Colour. Jedno z największych wydarzeń royalsów rozpocznie się 15 czerwca. Niespodziewanie dzień przed imprezą żona księcia Williama opublikowała obszerne oświadczenie w mediach społecznościowych. Opowiedziała, jak przebiega jej leczenie i kiedy chciałaby wrócić do swoich obowiązków.

Księżna Kate opublikowała oświadczenie o leczeniu

Na tę wiadomość czekali wszyscy. Wreszcie księżna Kate sama zabrała głos i opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym opowiedziała, jak się czuje. Zaznaczyła, że wiadomości od fanów okazały się dla niej dużym wsparciem. Wielokrotnie dzięki nim przetrwała trudniejsze momenty.

Byłam pod wrażeniem wszystkich miłych wiadomości ze wsparciem i zachętą, które otrzymywałam przez ostatnie kilka miesięcy. To naprawdę zmieniło świat mój i Williama oraz pomogła nam przetrwać trudniejsze chwile – napisała księżna Kate.

W dalszej części żona następcy tronu przyznała, że chemioterapia nie jest lekką formą leczenia. Księżna Walii przeżywa gorsze i lepsze dni. Cały czas stara się pogodzić z tym, że nie zawsze budzi się pełna sił. Natomiast zaczęła bardziej doceniać te pozytywniejsze momenty.

Robię duże postęp, ale każdy, kto przechodził chemioterapię, wie, że są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaba, zmęczona i musisz wypoczywać. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejsza, chcesz jak najlepiej wykorzystać to samopoczucie – wyjaśniła.

Później księżna Kate ujawniła, że przed nią kolejne miesiące leczenia. Nie określiła dokładnie, jak długo potrwa jej powrót do zdrowia.

Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, w które czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas na rzeczach, które dodają mi energii i pozytywnie nastrajają, a także pracuję w domu – przekazała.

Przy okazji księżna Walii wspomniała o nadchodzącej paradzie, która rozpocznie się w sobotę 15 czerwca. Nie powiedziała wprost, czy zamierza się pokazać, jednak zdradziła, że chciałaby towarzyszyć swojej rodzinie podczas tego ważnego wydarzenia.

Z niecierpliwością czekam na udział w paradzie w najbliższy weekend z moją rodziną i mam nadzieję, że latem dołączę do kilku publicznych wystąpień, ale jednocześnie wiem, że jeszcze długa droga przede mną – poinformowała.

Na koniec księżna Kate podziękowała wszystkim za wsparcie oraz osobiste historie, które przekazali jej fani. Dodała, że wciąż uczy się funkcjonować w nowej rzeczywistości, w której wciąż dominuje niepewność.

Uczę się cierpliwości, szczególnie w obliczu niepewności. Przyjmuję każdy dzień takim, jaki jest, słucham mojego ciała i pozwalam sobie na wykorzystanie tego czasu na wyzdrowienie. Dziękuję bardzo za nieustające zrozumienie wszystkim, którzy odważnie podzielili się ze mną swoimi historiami – zakończyła.

Jak świat zareaguje na to oświadczenie? Niedawno Meghan Markle wysłała ukrytą wiadomość członkom rodziny królewskiej. Myślicie, że księżna Kate pokaże się w sobotę choć na moment?

