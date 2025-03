Po dwuletniej nieobecności spowodowanej walką z rakiem oraz operacją w styczniu 2024 roku, Księżna Kate Middleton ponownie objęła swoje obowiązki jako honorowy pułkownik Gwardii Irlandzkiej. Wzbudziła ogromne zainteresowanie mediów i publiczności, pojawiając się na corocznej paradzie Dnia Świętego Patryka. Kate wyglądała olśniewająco, a w pewnym momencie pokusiła się o ... skosztowanie słynnego irlandzkiego piwa! Co wydarzyło się na paradzie? Jakie znaczenie ma powrót Księżnej Kate? Oto pełna relacja z tego wyjątkowego dnia.

Księżna Kate powraca na paradę Świętego Patryka. Olśniła wszystkich

Po długiej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi, Księżna Kate Middleton ponownie pojawiła się publicznie, budząc ogromne zainteresowanie. Jej obecność na paradzie Dnia Świętego Patryka w Londynie była wyjątkowym wydarzeniem – nie tylko dlatego, że to jedno z najważniejszych zobowiązań królewskich, ale także ze względu na symboliczny powrót Kate do pełnienia oficjalnych obowiązków. W zielonym płaszczu Alexandra McQueena, z uśmiechem na twarzy, wręczała tradycyjne koniczynki, honorując żołnierzy Gwardii Irlandzkiej. Sieć obiegły również zdjęcia, na których Kate ... pije piwo, które jest jednym z symboli Dnia Świętego Patryka.

Księżna Kate na Dniu Świętego Patryka fot. Eddie Mulholland/WPA Pool/Shutte/Rex Features/East News

Jej powrót był długo wyczekiwany, zwłaszcza że w ostatnich miesiącach spekulowano na temat jej zdrowia i możliwego udziału w oficjalnych wydarzeniach. Księżna Kate zaprezentowała się w doskonałej formie, a jej obecność dodała splendoru uroczystościom. Parada odbyła się w Wellington Barracks w Londynie, tradycyjnej lokalizacji obchodów Dnia Świętego Patryka organizowanych przez Gwardię Irlandzką. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno żołnierze, jak i członkowie ich rodzin oraz weterani.

Stylizacja księżnej Kate na paradzie Świętego Patryka zwala z nóg

Kate Middleton na paradzie Dnia Świętego Patryka zaprezentowała się w eleganckim zielonym płaszczu od Alexandra McQueena, podkreślającym irlandzkie barwy i nawiązującym do tradycji obchodów. Stylizację uzupełniła charakterystycznym kapeluszem oraz szpilkami w pasującym odcieniu. Jej wybór stroju spotkał się z entuzjastycznym odbiorem, a media jednogłośnie okrzyknęły ją ikoną stylu, która łączy elegancję z oddaniem dla tradycji.

Księżna Kate Middleton swoim powrotem na paradę Dnia Świętego Patryka udowodniła, że mimo trudności zdrowotnych pozostaje oddana swoim obowiązkom. Jej obecność w Wellington Barracks była symbolem siły i determinacji, a także hołdem dla tradycji Gwardii Irlandzkiej.

Problemy zdrowotne księżnej Kate

​W styczniu 2024 roku księżna Kate Middleton przeszła planowaną operację jamy brzusznej w London Clinic. Po zabiegu, w marcu 2024 roku, ogłosiła, że wyniki badań potwierdziły obecność nowotworu, w związku z czym od lutego 2024 roku poddawała się chemioterapii. We wrześniu 2024 roku księżna Kate zakończyła chemioterapię, a w styczniu 2025 roku ogłosiła, że jej nowotwór jest w remisji. Obecnie koncentruje się na powrocie do zdrowia i spędzaniu czasu z rodziną, planując stopniowy powrót do obowiązków publicznych. ​

