Księżna Kate wróciła na Royal Ascot 2026 po trzech latach przerwy i od razu ustawiła modowy ton całego dnia. Podczas drugiego dnia prestiżowych wyścigów w Berkshire pojawiła się u boku księcia Williama, a jej intensywnie żółta stylizacja w kilka chwil stała się najgłośniejszym punktem wydarzenia.

Powrót, na który czekano: Royal Ascot znów z Kate i Williamem

Royal Ascot od lat jest obowiązkowym przystankiem w brytyjskim kalendarzu towarzyskim, a obecność rodziny królewskiej stanowi jeden z najbardziej obserwowanych elementów całej imprezy. W 2026 roku emocje były wyjątkowo wyczuwalne, bo księżna Walii znów pojawiła się na wyścigach po dłuższej nieobecności.

Niedawno głośno było o kreacji księżnej Kate na paradzie Trooping the Colour z okazji urodzin brytyjskiego monarchy, Karola III. Wtedy ukochana żona księcia Williama pojawiła się w błękitnym total looku, przyciągając wzrok fotoreporterów. Teraz o kolejnej stylizacji księżnej Walii huczą media na całym świecie. W środę, 17 czerwca br., Kate i William przybyli na Royal Ascot królewską karetą, pozdrawiając zebranych. Sama obecność pary sprawiła, że oczy wielu gości i obserwatorek skupiły się na tym, jak księżna wpisze się w wymagający dress code i czy znów zagra modą tak, jak potrafi tylko ona.

Na wydarzeniu nie zabrakło także innych członków brytyjskiej rodziny królewsiej. Tuż obok króla Karola III i królowej Camilli, pojawiły się m.in. księżniczka Anna oraz księżna Edynburga Sophie. Wśród rozpoznawalnych twarzy wyłapywano też Kelly Osbourne i Geri Halliwell-Horner. Mimo tej mocnej obsady, to Kate była punktem odniesienia dla rozmów o stylu.

Spektakularna żółta stylizacja Księżnej Kate na Royal Ascot

Tym razem nie było miejsca na bezpieczne wybory. Księżna postawiła na sukienkę midi projektu Roksandy w wyrazistym, kanarkowym odcieniu żółci. To kreacja, którą miała już wcześniej podczas królewskiej podróży na Jamajkę w 2022 roku, ale w Ascot prezentowała się w zupełnie innym wydaniu. O efekcie zdecydowały detale: wyraziste ramiona, ozdobne drapowania i abstrakcyjna kokarda przy ramieniu, która natychmiast przyciągała wzrok. Całość była jednocześnie elegancka i bardzo współczesna.

Do tej mocnej bazy Kate dobrała żółty kapelusz typu saddle od Jane Taylor London, ozdobiony siateczką. Stylizację dopełniły beżowe zamszowe szpilki Gianvito Rossi oraz kopertówka Anya Hindmarch w kolorze kości słoniowej z perłowym zapięciem. Uwagę zwróciła też biżuteria w postaci diamentowych, wiszących kolczyków.

Żółty wraca z impetem: od masełkowego tonu do odważnej wersji na lato 2026

Zaledwie kilka dni wcześniej księżna pojawiła się publicznie w subtelnym odcieniu masełkowej żółci podczas uroczystości Orderu Podwiązki na Zamku Windsor, wybierając suknię Patricka McDowella i kapelusz Jane Taylor London. Teraz zrobiła krok dalej: z delikatnej kremowej żółci przeszła do koloru, który działa jak deklaracja. Właśnie dlatego kanarkowa żółć tak mocno wybrzmiała w rozmowach o trendach na sezon. Projektanci od pewnego czasu pokazują różne odsłony żółtego, a w 2026 roku coraz częściej widać, że ton idzie w stronę intensywniejszych wariantów.

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Gdzie kupić modne żółte sukienki idealne na wesele latem 2026

Najnowsza stylizacja księżnej Kate to idealna propozycja na weselny look. Jeśli spodobała wam się kanarkowa sukienka żony księcia Williama, mam dla was dobrą wiadomość, równie eleganckie modele w żółtej tonacji znalazłam dla was w popularnych sieciówkach.

W Zarze za 109 złotych czeka na was długa sukienka na ramiona, z dekoltem w "łódkę" i ozdobnymi drapowaniami oraz obniżoną linią talii. Ten kolor idealnie podkreśli słoneczną opaleniznę.

Modna żółta sukienka na lato w stylu księżnej Kate z Zary za 109 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved znalazłam dla was nieco jaśniejszą i bardziej "księżniczkową" propozycję. Masełkowo żółta sukienka midi z rozszerzanym dołem w literę "A", drapowaniami po obu stronach bioder i okrągłym dekoltem kosztuje 159,99 złotych.

Modna żółta sukienka na lato w stylu księżnej Kate z Reserved za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek długości mini też coś znalazłam. W H&M za 104,99 złotych kupicie uroczą sukienkę bandeau z kokardą w tonacji "butter yellow".

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Modna żółta sukienka na lato w stylu księżnej Kate z H&M za 104,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Księżna Kate powraca na Royal Ascot po trzyletniej przerwie, Fot. Rex Features/East News