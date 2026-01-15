Księżna Irena z Grecji, urodzona 11 maja 1942 r. w Republice Południowej Afryki, była córką króla Pawła I oraz królowej Fryderyki. Przyszła na świat na emigracji, po tym jak grecka rodzina królewska opuściła kraj w czasie niemieckiej inwazji podczas II wojny światowej. Do Grecji rodzina powróciła w 1946 r., po referendum umożliwiającym powrót króla Jerzego II.

Irena była siostrą zmarłego króla Konstantyna oraz królowej Hiszpanii Zofii. W młodości rozwinęła pasję do muzyki i została pianistką koncertową. Interesowała się również archeologią i kulturą hinduistyczną. Przez całe życie pozostała panną, jednak utrzymywała bliskie relacje z rodziną królewską Hiszpanii, zwłaszcza z siostrą Zofią, która poślubiła króla Juana Carlosa.

Ostatnie lata życia księżnej Ireny

W 2018 r. księżna Irena otrzymała obywatelstwo hiszpańskie. W ostatnich latach mieszkała w apartamencie w Pałacu Zarzuela w Madrycie. Pomimo że nie uczestniczyła często w życiu publicznym, była obecna na ważnych rodzinnych uroczystościach. Jej ostatnie publiczne wystąpienie miało miejsce w lutym 2025 r., podczas ślubu jej siostrzeńca, księcia Nikolaosa w Atenach.

Z informacji przekazanych przez rodzinę królewską wynika, że księżna Irena w ostatnich latach zmagała się z pogorszeniem funkcji poznawczych. W ostatnich miesiącach życia była wspierana przez 87-letnią siostrę, królową Zofię, która odwołała swoje zobowiązania, by towarzyszyć siostrze w trudnych chwilach.

Księżna Irena była także zaangażowana społecznie. W 1986 r. założyła organizację pozarządową Music in Harmony, której celem była pomoc poprzez muzykę. Według doniesień, przekazała swój majątek właśnie na rzecz tej fundacji.

Śmierć księżnej w Pałacu Zarzuela

15 stycznia 2026 r., o godzinie 11:40 czasu lokalnego, księżna Irena z Grecji zmarła w Pałacu Zarzuela w Madrycie. Miała 83 lata. Wiadomość o jej śmierci przekazało prywatne biuro greckiej rodziny królewskiej. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że księżna odeszła w otoczeniu najbliższych.

Z głębokim smutkiem grecka rodzina królewska ogłasza, że Jej Królewska Wysokość Księżniczka Irena, ukochana siostra i ciotka, zmarła w czwartek, 15 stycznia 2026 r., o godz. 11:40 czasu lokalnego w Pałacu Zarzuela w Madrycie, w otoczeniu bliskich. Szczegóły dotyczące konduktu pogrzebowego zostaną podane wkrótce

Grecka rodzina królewska wyraziła głęboki żal z powodu śmierci księżnej Ireny. Królowa Zofia nie komentowała jeszcze publicznie wydarzenia, jednak jak podają źródła, jest bardzo poruszona tą stratą.

Rodzina królewska w żałobie. Nie żyje siostra królowej, fot. Rex Features/East News

