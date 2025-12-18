Kate i William to królewska para, która doczekała się trójki potomstwa: jedenastoletniego George’a, dziewięcioletniej Charlotte i sześcioletniego Louisa. Co roku publikują wyjątkową, pamiątkową kartkę świąteczną wraz z życzeniami. W tym roku pozowali na polanie pełnej żonkili, ubrani w sweterki. Zobaczcie sami!

Bożonarodzeniowa kartka royalsów

Bożonarodzeniowe kartki rodziny królewskiej to już niezaprzeczalna tradycja. Każdego roku możemy zobaczyć wyjątkowy kadr opatrzony świątecznymi życzeniami. W poprzednich latach pojawiały się kartki przedstawiające m.in. królową Elżbietę II, księżną Dianę Spencer oraz pozostałych członków rodziny królewskiej.

W tym roku royalsi zaskoczyli fanów formą świątecznej kartki. Kate i William wraz z dziećmi zapozowali na polanie pełnej żółtych żonkili. Rodzina królewska wystąpiła w pasujących do siebie sweterkach, a książę William i jego najmłodszy syn Louis założyli nawet niemal ten sam odcień, zestawiony z elegancką koszulą i niebieskimi jeansami.

Fotografia została opublikowana na Instagramie rodziny królewskiej, aby każdy z fanów mógł ją zobaczyć.

Świąteczne życzenia od królewskiej rodziny

Królewska rodzina co roku pisze świąteczne życzenia dla wszystkich. Tym razem na fotografii widzimy, jak księżniczka Charlotte przytula swojego tatę, księcia Williama, a księżna Kate obejmuje wszystkich ramieniem. Najmłodszy Louis jest obejmowany przez swojego tatę i dzięki podobnemu strojowi, rozczula fanów rodziny królewskiej. Pod fotografią pojawiły się świąteczne życzenia.

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia napisali na swoim Instagramie

Pod fotografią w komentarzach fani królewskiej rodziny nie kryli zachwytu. Pojawiła się fala miłych słów.

Jakie urocze zdjęcie! Jesteście najsłodszą rodziną, życzę Wam Wesołych Świąt 🎄❤️

Jakie piękne zdjęcie! Życzę Wam wszystkim wspaniałego czasu z rodziną 🥰

Co za piękna rodzina!! Wesołych Świąt dla przyszłego Króla i Królowej oraz dla księcia George'a i Louisa i pięknej księżniczki Charlotte ❤️❤️

Księżna Kate walczyła z chorobą

Księżna Kate w ostatnich latach otwarcie mówiła o poważnych problemach zdrowotnych, z którymi musiała się zmierzyć. Po planowanej operacji jamy brzusznej w 2024 roku poinformowała publicznie, że w jej trakcie wykryto nowotwór, dlatego musi przejść przez chemioterapię. Przez ten czas księżna zniknęła z przestrzeni publicznej, nie ujawniając więcej informacji o stanie swojego zdrowia. Komunikaty Pałacu Kensington podkreślały, że był to dla niej i jej rodziny bardzo trudny czas, wymagający spokoju, prywatności oraz skupienia się na zdrowiu.

Po zakończeniu intensywnej fazy leczenia księżna Kate zaczęła stopniowo wracać do swoich obowiązków publicznych. Początkowo ograniczała się do pojedynczych wystąpień, jednak z czasem coraz częściej pojawiała się u boku księcia Williama. Aktualnie, księżna Kate bardzo angażuje się w inicjatywy społeczne, szczególnie te związane z walką z nowotworem, aby wspierać osoby zmagające się z tą chorobą.

