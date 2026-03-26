Wiadomość, która poruszyła świat mody, dotyczy Daphne Selfe. Najstarsza aktywna zawodowo modelka na świecie zmarła w wieku 97 lat. Rodzina zabrała głos ws. okoliczności jej śmierci i podzieliła się wzruszającym wyznaniem na temat modelki.

Daphne Selfe nie żyje

Bliscy podali, że Daphne Selfe odeszła w sobotę, 21 marca, a informacja została przekazana publicznie dopiero we wtorek w mediach społecznościowych. Rodzina zaznaczyła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych, a ostatnie chwile Daphne Selfe upłynęły w domu opieki, gdzie przebywała pod specjalistyczną opieką.

W piękne popołudnie równonocy wiosennej, w promieniach słońca, kroczyła spokojnie i zdecydowanie, kierując się ku światłu, tak jak potrafiła to tylko ona. Daphne miała 97 lat. (...) Będzie nas inspirować nadal, zawsze i na zawsze przekazano w oświadczeniu.

Mimo wieku Daphne Selfe długo nie zwalniała tempa. Pacowała niemal do samego końca i do niedawna pojawiała się przy branżowych projektach. Szczególnie mocno wybrzmiewa fakt, że jej ostatni dzień pracy przypadł na czerwiec ubiegłego roku. Wtedy była gościem specjalnym na lunchu magazynu "Vogue", zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet podczas Dnia Pań na wyścigach Royal Ascot w hrabstwie Berkshire w Anglii.

Kariera modelingowa Daphne Selfe

Daphne Selfe była nazywana "najstarszą modelką na świecie" i "najstarszą supermodelką na świecie". Jej pozycję potwierdziło oficjalne ujęcie w księdze rekordów Guinnessa w 2023 roku. Co więcej, zchwycała się nią nawet księżna Kate. Dla wielu osób stała się symbolem konsekwencji i profesjonalizmu, a także dowodem, że branża coraz częściej zauważa dojrzałe twarze i historie.

Warto zaznaczyć, że Daphne Selfe została dostrzeżona, gdy jako 21-letnia sprzedawczyni pracowała w sklepie. Później jej życie mocno związało się z rodziną. Po ślubie z Jimem Smithem, producentem związanym ze światem telewizji oraz teatru, skupiła się na domu. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: dwóch córek i syna, a Daphne Selfe na lata zrezygnowała z pracy przed obiektywem.

Do modelingu wróciła dopiero po śmierci męża, kiedy miała prawie siedemdziesiąt lat. Zdecydowała się na udział w londyńskim Tygodniu Mody, a niedługo później podpisała kontrakt z jedną z największych agencji modelek na świecie. Ten etap otworzył jej drogę do kolejnych projektów i międzynarodowej rozpoznawalności w roli ikony dojrzałej urody.

Zobacz także: