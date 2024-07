Wimbledon to słynny na świecie turniej tenisowy, który rozgrywany jest na kortach w All England Club w londyńskiej dzielnicy Wimbledon. Księżna Kate regularnie pojawia się na trybunach tego wydarzenia, jednak z powodów zdrowotnych nadal nie wiadomo, czy na tegorocznych rozgrywkach fani zobaczą Księżną Walii.

Stan zdrowia Kate Middleton, wg. informacji umieszczanych w oświadczeniach sukcesywnie się polepsza. W czerwcu księżna Kate pojawiła się nawet na się na ceremonii Trooping the Colour. Poinformowała także, że czuje się na tyle dobrze, aby podjąć się kilku publicznych zobowiązań. Jak będzie tym razem? Czy księżna pojawi się na turnieju tenisowym?

Naszym priorytetem jest oczywiście to, aby nasza ambasadorka miała czas na powrót do zdrowia i na pewno nie zamierzamy w tej sprawie naciskać, pozwalając jej na spokojny powrót do zdrowia. Nie chcemy wywoływać niepotrzebnych sensacji, sugerując jej obecność na tegorocznych mistrzostwach

- poinformowała przewodnicząca All England Lawn Tennis and Crocquet Club - Deborah Jevans.