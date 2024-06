Brytyjczycy bardzo długo czekali na to, aż księżna Walii pojawi się publicznie lub zdradzi, jak się czuje. W miniony weekend księżna Kate pojawiła się na paradzie Trooping The Colour razem ze swoimi bliskimi i choć nie przemówiła na ceremonii, to jej uśmiech mówił sam za siebie. Dlaczego postanowiła wyjść po kilku miesiącach siedzenia w ukryciu? Właśnie ujawniono prawdziwy powód.

Wiadomo, dlaczego księżna Kate pojawiła się na Trooping the Colour

Przez prawie pół roku Kate Middleton nie pokazywała się na oficjalnych uroczystościach, by móc w gronie najbliższych skupić się na walce z chorobą nowotworową. Brytyjczycy z niecierpliwością czekali, aż pojawią się jakiekolwiek informacje o jej stanie zdrowia i zastanawiali się, kiedy ponownie pojawi się publicznie. Ten dzień w końcu nadszedł — w sobotę 15 czerwca uśmiechnięta księżna Kate pojawiła się na paradzie Trooping The Colour. Ceremonia odbywa się co roku z okazji urodzin króla i nie mogło na niej zabraknąć najbliższych mu osób.

Brytyjska rodzina królewska jest ze sobą bardzo zżyta. Król Karol pragnął, by jego wnuki towarzyszyły mu w tak ważnej dla niego ceremonii. Nie mogły jednak pojawić się bez opiekuna, dlatego ważne było żeby tego dnia nie zabrakło również księżnej Walii. Według doniesień zagranicznych mediów to właśnie ze względu na obecność dzieci na uroczystości księżna Kate również musiała pojawić się na paradzie.

Ludzie nie widują go zbyt często ze swoimi wnukami, ponieważ większość tych chwil dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Król bardzo stara się znaleźć dla nich czas w swoim napiętym harmonogramie — mówi Daily Mailowi bliski przyjaciel rodziny królewskiej.

W przeszłości brytyjska rodzina królewska nie stroniła od afer, ale książę William i jego ukochana starają się raczej ich unikać. 17 czerwca był przełomowy dzień dla dzieci Williama i Kate, dlatego z tego powodu pojawił się wyjątkowy wpis na ich oficjalnym Instagramie.

