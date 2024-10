Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora przyjaźnią się od lat. Ich niezwykła więź zrodziła się na planie "Pytania na śniadanie", w którym wspólnie pracowali. Choć dziś ich drogi zawodowe się rozeszły, to jednak ta dwójka w dalszym ciągu pielęgnuje swoją przyjaźń i jest ze sobą w stałym kontakcie. Ostatnio spotkaliśmy ich na jednym z eventów i mieliśmy okazję z nimi porozmawiać. Podczas naszego wywiadu z Aleksandrem Sikorą nagle do rozmowy dołączyła się Małgorzata Tomaszewska, a to co wydarzyło się potem, zaskoczy niejednego! Zobaczcie, o co chodzi.

Reklama

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora w naszym teście zgodności

Uwielbiają razem pracować, spędzać ze sobą czas i znają się jak łyse konie! Nic więc dziwnego, że kiedy Małgorzata Tomaszewska dołączyła do naszej rozmowy z Aleksandrem Sikorą, zaproponowała, by zrobić im... test zgodności!

Czekaj! Zrób nam test zgodności - mówiła do naszej reporterki Małgorzata Tomaszewska

Nasza reporterka stanęła na wysokości zadania i szybko wymyśliła dla tej dwójki kilka pytań. Aż trudno uwierzyć, jak dobrze Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska się znają i jak bardzo są ze sobą zgodni! To po prostu trzeba zobaczyć! Całą sytuację możecie obejrzeć w naszym wideo powyżej.

A całą rozmowę z tym fantastycznym duetem możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link tutaj.

Reklama

Zobacz także: Krzysztof Ibisz szczerze o Olku Sikorze w Polsacie. "Jestem przekonany, że..."

Zobacz także