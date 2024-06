Parada Trooping The Colour to bardzo ważne dla Wielkiej Brytanii święto, które co roku obchodzone jest w czerwcu. Wówczas świętowane są państwowo urodziny monarchy. Ten ważny dzień zawsze gromadzi w Londynie tłumy Brytyjczyków. Nie inaczej stało się i tym razem - zwłaszcza, że po raz pierwszy w tym roku publicznie pojawiła się księżna Kate!

Księżna Kate na paradzie Trooping The Colour

Dzień przed paradą Trooping The Colour księżna Kate poinformowała, że weźmie udział w uroczystościach. Jak wiadomo, żona następcy tronu nie pokazywała się publicznie od miesięcy, gdyż zmaga się z nowotworem i przechodzi chemioterapię. W tym ważnym dniu postanowiła jednak zaszczycić swoją obecnością. Gdy tylko Brytyjczycy zobaczyli księżną, głośno wiwatowali na jej cześć.

Photo by JUSTIN TALLIS / AFP

Księżna Kate razem z dziećmi przejechała dorożką w corocznej paradzie Trooping the Colour. Na ten szczególny dzień żona następcy tronu wybrała białą sukienkę Jenny Packham z czarnymi detalami i biały kapelusz od Philipa Treaceya. Wyglądała - jak zawsze - pięknie i elegancko.

HENRY NICHOLLS / AFP

To bardzo ważny dla Brytyjczyków dzień nie tylko z powodu parady Trooping The Colour, ale także dlatego, że po raz pierwszy od pół roku ujrzeli publicznie uwielbianą księżną. Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć żony księcia Williama. Jak dobrze znów zobaczyć jej piękny, szczery uśmiech!

AP Photo/Alberto Pezzali

Photo by Victoria Jones/Shutterstock