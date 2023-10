Księżna Kate na wózku inwalidzkim. Co się stało?

Obserwujemy na bieżąco, co dzieje się przed szpitalem w Londynie

AKTUALIZACJA: Księżna Kate urodziła! Od prawie dwóch tygodni Wielka Brytania i cały świat żyją porodem księżnej Kate . Media powoli mają już dość spekulacji na temat terminu narodzin następcy tronu. W zeszłym tygodniu jeden z amerykańskich brukowców zaliczył nawet wpadkę ogłaszając, że żona Księcia Williama urodziła. Zobacz: Wielka wpadka w USA! Tabloid podał SZCZEGÓŁY porodu księżnej Dziś rano agencje informacyjne podały, że Kate Middleton trafiła do szpitala St. Mary w Londynie. Przyszła mama została przywieziona do placówki w początkowej fazie porodu. - Ok. godz. 5.30 pod szpital St. Mary podjechały dwa samochody - range rover i audi. - Wyglądały jakby przyjechały z Kensington Palace - relacjonował korespondent Sky News Paul Harrison. Czyżby dzisiaj właśnie miała nastąpić dzień narodzin wyczekiwanego dziecka Kate i Williama. Przypomnijmy, ze księżna będzie rodzić w prywatnym skrzydle Lindo szpitala St. Mary w Londynie, a koszt jej pobytu w placówce ma wynieść 15 tysięcy dolarów. Zobacz: Księżna Kate już na porodówce? Zaczęło się? Relacja na żywo sprzed szpitala St. Mary w Londynie: Szczegóły dotyczące porodu księżnej Kate: