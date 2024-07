Kate Middleton jest ciężko chora, jednak stara się nie zaniedbywać swoich obowiązków i stąd decyzja, że pojawi się podczas wielkiego finału Wimbledonu mężczyzn. Teraz do sieci trafiły zdjęcia z tego wydarzenia, a oczy wszystkich są skierowane tylko na jedno!

Księżna Kate na finale Wimbledonu

Na początku roku media obiegła informacja, że księżna Kate zmaga się z nowotworem i wycofuje się z pełnienia obowiązków. Na szczęście w połowie czerwca fani mogli wreszcie zobaczyć swoją księżną podczas parady "Trooping The Colour". Od tego czasu minął miesiąc, a dzień przed wielkim finałem Wimbledonu do sieci trafił nagły komunikat:

Księżna Walii, patronka All-England Lawn Tennis and Croquet Club, pojawi się na finale mężczyzn, aby przekazać zwycięzcy trofeum. Nie będzie obecna na finale kobiet w sobotę - przekazał Pałac Kensignton.

Tak się właśnie stało! Księżna Kate pojawiła się podczas finału Wimbledonu, w którym mierzą się Hiszpan Carlos Alcaraz i Serb Novak Djoković. Fani nie kryli zachwytu, że ich księżna czuje się na tyle dobrze, że może uczestniczyć w tak ważnym sportowym wydarzeniu. Księżna Kate wybrała na tą okoliczność filetową suknię. Wyglądała przepięknie! Co więcej, tuż obok niej szła jej córeczka!

(AP Photo/Alberto Pezzali)

Co więcej, All England Lawn Tennis and Crocquet Club miało przygotowany plan B, na wypadek gdyby księżna Kate nie mogła dotrzeć na wielki finał. Okazało się, że miała zastąpić ją Birgitte, czyli księżna Gloucester. Na szczęście nie było takiej konieczności.

Co ciekawe, w tym samym czasie jej mąż- książę William wyleciał do Berlina na finał EURO 2024, w którym o wygraną walczy reprezentacja Anglii!

Książę William, jako prezes The Football Association w Wielkiej Brytanii, udaje się na finał Euro 2024 do Berlina - wyjawił Pałac.

(AP Photo/Alberto Pezzali)

