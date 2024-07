Joanna Horodyńska to jedna z najbardziej cenionych i kompetentnych stylistek w kraju, która nie ma problemu z wyrażaniem własnych opinii na temat stylu gwiazd. Teraz wszystkie swoje spostrzeżenia i obserwacje postanowiła spisać w jednym miejscu, dlatego też w kioskach już można nabyć publikację "Modowy sąd". Horodyńska ocenia tam wiele gwiazd, a przed naszą kamerą zdradziła co nieco o sposobie ubierania Małgorzaty Kożuchowskiej. Zobacz: Horodyńska ostro ocenia styl Kożuchowskiej: Kobieta jednej pozy. Zimna królowa lodu

Tym razem to Horodyńska została poddana opini, ponieważ na tapetę wzięła ją Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka poświęciła stylistce jedną z rubryk w gazecie "Wprost", gdzie między innymi oceniła jej styl. Prowadząca "Magiel towarzyski" wspomniała też o "Modowym sądzie", który właśnie można nabyć w sklepach i martwi się o to, żeby stylistce starczyło na prawników. Co jak co, ale to może być przydatna rada, zwłaszcza, że na celowniku znalazła się plejada czołowych gwiazd:

Joanna Horodyńska, jedyna polska celebrytka, która w ciuchach ze światowych wybiegów nie wygląda jak uciekinierka z zakładu dla obłąkanych, ale jak ikona mody, wydaje książkę o tym, jak ubierają się polskie gwiazdy. Tytuł "Modowy sąd. Gwiazdy na celowniku". Pogromczyni szpilek w kolorze nude, pastelowych sukienek zdartych z żon ze Stepford oraz firanek w roli falban szykuje rzeź. Oby miała na prawników.

Jesteście ciekawi, co sądzi Horodyńska o stylu Katarzyny Zielińskiej czy Filipa Bobka?

