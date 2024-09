Julia Żugaj w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zachwyciła fanów oraz jury swoim występem, jednak drugi taniec pokazał, że nie jest bezapelacyjną faworytką sezonu. Teraz influencerka, że czuła się zestresowana podczas drugiej odsłony "Tańca z Gwiazdami". Dlaczego? Sprawdźcie sami!

Nie da się ukryć, że 15. sezon "Tańca z Gwiazdami" był długo wyczekiwany przez fanów. W pierwszym odcinku mówiono, że jury, czyli Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda byli bardzo hojni w punktacji, jednak w kolejną niedzielę zwracali większa uwagę na błędy uczestników, a oceny były niejednokrotnie bardzo niskie. Z programem pożegnała się Olga Bończyk, która w tabeli wyników jurorów nie zajmowała ostatniego miejsc, jednak jej fani oddali najmniej głosów. Na rzeszę fanów nie może jednak narzekać Julia Żugaj, która wie, że "Żugajki" (fanki Julii Żugaj - przyp. red.) zrobią wszystko, aby ta mogła przejść z odcinka na odcinek. Okazuje się, że mimo tego, że Julia jest w wyraźnym "topie" jeśli chodzi o punktację jurorów to podczas drugiego odcinka czuła demotywację oraz wielki stres. Chodziło o noty jury dla innych par, które tańczyły nieco wcześniej niż Julia i Wojtek.

Mnie to bardzo zdemotywowało przed samym występem(...) i widziałam te niskie noty i widziałam, że jury jest ostre tego dnia i mnie to zestresowało i nie umiałam się skupić i spiąć swojego ciała, ale jak dostałam te noty to poczułam ulgę. 30 to jest dobrze! W mojej głowie nie wyglądało to spoko- ja się potknęłam, nie trzymałam centrum, trzęsły mi się nogi bardzo. Potem, jak oglądałam filmik to lepiej to wygląda niż mojej głowie.

- wyznała Julia.