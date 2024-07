Niedawno w sprzedaży pojawiła się pierwsza modowa publikacja Joanny Horodyńskiej, w której oceniła styl ponad 100 gwiazd, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mieliśmy okazję spotkać się ze stylistką przy okazji promocji i zapytać, dlaczego niektórych sław zabrakło w jej zbiorze. Przypomnijmy: W publikacji Horodyńskiej zabrakło miejsca dla Sochy. Joanna ocenia jej styl przed naszą kamerą

Nie mogliśmy również nie nawiązać do stylu Małgorzaty Kożuchowskiej, która od lat uchodzi za polską ikonę mody. Aktorce nigdy nie zdarzają się żadne wpadki, a na czerwonym dywanie prawie zawsze wygląda najlepiej. Horodyńska twierdzi, że cała zasługa w tym, że Małgorzata ma w sobie niezwykłą moc. Obojętnie, co by na siebie nie założyła, będzie ją chwalić, ponieważ jest w dziedzinie mody niedościgniona:

Małgosia ma w sobie niezwykłą moc, ma w sobie tajemnicę. Jest taką zimną królową lodu, kobietą jednej pozy. Jak też napisałem w książce, cokolwiek by na siebie założyła, czy to będzie lepszy, gorszy, najgorszy, najwspanialszy wybór, zawsze na pierwszy miejscu jest ona. Czasami mi się zdarza, że nie patrzę na jej ubranie, a patrze na nią. Dlatego też jest w rozdziale "Niedoścignione" - mówi

