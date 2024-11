Alek Baron szczerze o roli ojca. Tej jednej rzeczy się nie spodziewał!

Alek Baron towarzyszył Sandrze Kubickiej w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami", w którym wystąpiła jako gość specjalny. Świeżo upieczona mama dała czadu na parkiecie, a jej ukochany czuwał tuż obok. To była idealna okazja, by go zapytać o to, jak się czuje w roli ojca. 40-latek wyznał, czego się nie spodziewał.