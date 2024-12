15. edycja "Tańca z gwiazdami" wysoko postawiła poprzeczkę kolejnym uczestnikom show. Już niebawem na antenie Polsatu pojawi się nowa odsłona programu z nowymi gwiazdami. Jak wiadomo, pierwszą uczestniczką została Blanka, która jest bardzo podekscytowania nowym wyzwaniem, ale jednak ma pewne obawy. Wszystko zdradziła przed naszą kamerą.

To właśnie tego Blanka najbardziej obawia się w "Tańcu z gwiazdami"!

Za nami emocjonująca 15. edycja "Tańca z gwiazdami", którą wygrali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Przypomnijmy, że podczas finału 15. odsłony show zaśpiewały też takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel czy Blanka. No właśnie - to wtedy wyszło na jaw, ze Blanka została pierwszą uczestniczką 16. edycji "TzG". Nie jest tajemnicą, że taniec nie jest dla niej obcy - na koncertach zawsze prezentuje świetną choreografię i kroki taneczne, jednak młoda gwiazda nie miała jeszcze styczności z tańcem towarzyskim. Jak sobie poradzi? To okaże się już za kilka miesięcy. W rozmowie z naszym reporterem Party.pl artystka zdradziła, co będzie dla niej największym wyzwaniem w tanecznym show.

Wydaje mi się, że może być pogodzenie mojego czasu. Ponieważ mam zaplanowane duże, mocne hity na początku roku, pierwszą połowę roku, a pierwsza połowa roku to ''Taniec z gwiazdami'' więc myślę, że to będzie moje największe wyzwanie. Pogodzenie czasowe wszystkiego, ale dla chcącego nic trudnego – powiedziała Blanka.

