Ruszył właśnie drugi sezon "Królowej przetrwania". Widzowie mieli okazję już zobaczyć, jak wyglądały początki uczestniczek w dżungli. Marianna Schreiber jednak gorzko podsumowała swój udział w programie. Obawia się konsekwencji swojego zachowania przed kamerami w najbliższej przyszłości.

Mąż Agnieszki Kotońskiej odradzał jej udziału w "Królowych przetrwania", ostatecznie jednak postanowiła nie zmarnować swojej szansy na przygodę, chociaż obawiała się tego, czego może spodziewać się po innych uczestniczkach. Ostatecznie okazało się, że zyskała całkiem sporo nowych koleżanek. Podobnego zdania jest również Marianna Schreiber. W rozmowie z Party.pl przyznała:

Z jednej strony wiem, że nie poznałabym tak wspaniałych osób, jak Paulina Smaszcz, Ola Tomala, Agnieszka Kotońska, Ola Ciupa, Magda Stępień i jestem wdzięczna temu programowi głównie za to, to jest największa wartość, jaką wyniosłam z tego programu. Może to brzmi trywialnie, ale to dla mnie coś większego niż pieniądze.

Jednocześnie Marianna Schreiber przyznała, że nie wzięła by udziału w "Królowej przetrwania" drugi raz. Ma ku temu konkretne powody, o których pomyślała dopiero teraz: