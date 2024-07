Kinga Rusin została prezesem marki Pat&Rub! Dziennikarka nie tylko doskonale odnajduje się w świecie mediów, ale również biznesu. Marka, produkująca kosmetyki naturalne (zobacz: Domowe kosmetyki – zrób je sam), od dawna należała do gwiazdy stacji TVN, lecz teraz Kinga całkowicie przejęła nad nią ster. Kosmetyki Kingi Rusin goszczą na polskim rynku już od ośmiu lat, a ponieważ ich sprzedaż rośnie, dziennikarka marzy, by rozwinąć skrzydła.

Kinga Rusin prezesem!

Rusin stanęła na czele spółki Ecoidea, która zajmuje się sprzedażą kosmetyków marki Pat&Rub by Kinga Rusin. We wrześniu produkty mają zyskać nową, odświeżoną oprawę graficzną. Najwyraźniej jednak to nie wszystko w temacie promocji kosmetycznego biznesu Kingi Rusin. Dziennikarka pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z planu nowego programu, który prawdopodobnie będzie się wiązał z jej marką kosmetyczną. Wszystko brzmi bardzo interesująco! Już nie możemy się doczekać efektów!

Kinga Rusin została panią prezes! Brawo!

Kinga Rusin w kwiatowym kapeluszu

Dziennikarka to prawdziwa kobieta sukcesu i... biznesu! ;)