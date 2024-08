Kinga Zawodnik zdecydowała się na walkę z otyłością przed całą Polską w programie "Dieta czy cud". Influencerka poddała się również operacji zmniejszenia żołądka i chętnie dzieliła się swoją przemianą na swoim Instagramie. Po schudnięciu 50 kg zdecydowała się na odważny krok i pokazała, jak dziś wygląda jej brzuch. To mocno podzieliło internautów!

Kinga Zawodnik zdobyła popularność, ponieważ zdecydowała się pod okiem ekspertów zrzucić zbędne kilogramy w programie "Dieta czy cud" na TVN Style. Droga influencerki nie była łatwa, ale wiele osób było bardzo ciekawych, jak sobie poradzi. Celebrytka uzbierała ponad 130 tysięcy obserwujących na Instagramie, którzy ją wspierają w jej postanowieniach. Jakiś czas temu Kinga Zawodnik pochwaliła się, że schudła 2o kg, co było niemałym sukcesem. Finalnie udało jej się schudnąć 50 kg i teraz dumnie pokazuje swoje ciało.

Na swoim Instagramie Kinga Zawodnik pokazała, jak wygląda jej brzuch po zrzuceniu 50 kilogramów. Ten wpis jednak mocno poróżnił internautów - wiele osób nie rozumiało, dlaczego influencerka zdecydowała się opublikować takie zdjęcie i nie szczędzili jej gorzkich słów.