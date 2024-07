Na te słowa czekali wszyscy! Kinga Rusin w rozmowie z gala.pl pierwszy raz opowiedziała tak szczerze o rozwodzie z Tomaszem Lisem i jego małżeństwie z Hanną Lis, wówczas Smoktunowicz. Co powiedziała na ten temat gwiazda TVN? Zobaczcie!

Kinga Rusin i Tomasz Lis byli małżeństwem przez 12 lat. Świadkową Kingi na jej ślubie w 1994 roku była Hanna Smoktunowicz - wtedy jej najlepsza przyjaciółka. W 2006 roku Rusin i Lis rozwiedli się. Tomasz związał się z Hanną, którą poślubił rok później, w 2007 roku.

Od tamtej pory obie prezenterki nie mają ze sobą żadnych relacji. Kinga unika rozmów na ten temat, ale zrobiła wyjątek w rozmowie z gala.pl. Jak przeżyła rozwód z mężem i to, że związał się z jej byłą najlepszą przyjaciółką?

Gala.pl: Jak poradziłaś sobie z faktem, że Twój były mąż związał się z Twoją byłą najlepszą przyjaciółką?

Kinga: Rusin: Słuchaj, jak widać, można. Jak się na mnie spojrzy, to jest to dowód na to, że można to przepracować w swojej głowie. Nie można odcinać od siebie przyjaciół, wręcz przeciwnie - ja się wtedy otoczyłam przyjaciółmi i myślę, że te przyjaźnie, które w tamtym czasie się sprawdziły, to są te najtrwalsze przyjaźnie do dziś, najcenniejsze, które pokazały mi, że ludzie nie dzielą się na przyjaciół i wrogów, tylko dobrych i złych.