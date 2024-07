Kinga Rusin z każdym dniem wygląda coraz pięknej. Podkreśla to także w odcinkach na żywo "You Can Dance", gdzie zawsze zachwyca stylizacjami i figurą. Zobacz: Rusin cała w czerni w You Can Dance. Postawiła na seksowny dekolt

Teraz dziennikarka udzieliła obszernego wywiadu dla Vivy!, gdzie opowiedziała między innymi o swojej kobiecości. Przyznała, że to właśnie siła jest jej największym atutem. Odniosła się nawet do swojego obecnego związku, o którym do tej pory nic nie mówiła mediom. Przyznała jednak, że jest szczęśliwa. Nie zabrakło również pytania o rozwód z Tomaszem Lisem, ale Rusin szybko zakończyła ten temat:

To było tak dawno, że nie pamiętam i nie chcę pamiętać. Tyle rzeczy się wydarzyło, że sam moment wymazałam z pamięci.

Kibicujecie teraz jej relacji z Markiem Kujawą?

