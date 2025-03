Iga Lis i Taco Hemingway od początku swojego związku starali się zachować prywatność, unikając publicznych spekulacji na temat ich relacji. Choć pojawiły się plotki o ich rozstaniu, a nawet o ewentualnym małżeństwie, para postanowiła je zdementować. W ubiegłym roku opublikowali na swoich profilach zdjęcie, które rozwiało wszelkie wątpliwości. Iga i Taco pojawili się na nim z adoptowanym psem. To wyraźny znak, że ich związek jest wciąż silny, a plotki o rozstaniu nie miały pokrycia w rzeczywistości.

Iga Lis podzieliła się ze swoimi fanami ważną wiadomością. Przypomniała, że od kilku lat pracuje nad filmem dokumentalnym, który będzie nosił tytuł "Bałtyk".

Dziś w końcu mogę podzielić się tym, że film jest już zmontowany. Jeszcze nie do końca do mnie to dociera, ale już niedługo, naprawdę niedługo, @baltykfilm wypłynie na szerokie wody

- poinformowała Iga Lis.