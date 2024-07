Hanna Lis i Tomasz Lis rozwodzą się? Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się plotki na temat kryzysu w związku dziennikarskiej pary. Para rzadko pokazuje się ostatnio razem, a dodatkowo jednym z powodów, dla których można było pomyśleć, że przechodzą kryzys był pierwszy odcinek "Azja Express", w którym Hanna Lis chciała oddać obrączkę, aby uzyskać transport. Rzekome rozstanie miał również potwierdzić jej partner z show, Łukasz Jemioł, który do kamery powiedział:

Reklama

Jest doskonałą dziennikarką i jest na świeczniku, fajnie, żeby miała trochę wsparcia od ludzi. Znani mają o wiele gorzej, bo rozstają się na oczach 40 milionów Polaków. Wszyscy mogą rzucać kamieniem, wyśmiewać.

Później okazało się jednak, że nie była to obrączka, a zwykły pierścionek. Nie zmienia to jednak faktu, że para rzadko się razem pokazuje, a ostatnie wakacje spędzili osobno. Tomasz Lis zabrał córkę Igę na wyjazd do Afryki, natomiast Hanna Lis wybrała się z przyjaciółmi na Mykonos. Dodatkowo w minioną sobotę dziennikarka pojawiła się samotnie na ślubie i weselu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Towarzystwa dotrzymywał jej kolega z "Azji Express", Leszek Stanek. Jak te plotki komentuje Hanna Lis?

Nie rozstaliśmy się. Mieszkamy razem - powiedziała "Dobremu Tygodniowi".

Życzymy zatem szczęścia i czekamy na ich nowe wspólne zdjęcia :-)

Zobacz: Hanna Lis nie oglądała Azja Express! Zdradziła dlaczego: "Nie wiem czy miałabym odwagę..."​

Zobacz także

Hanna Lis zdementowała plotki o kryzysie w związku z Tomaszem Lisem

East News

W miniony weekend dziennikarka pojawiła się sama na ślubie Małgorzaty Rozenek i Radka Majdana

East News

Czy Tomasz Lis również odniesie się do plotek?